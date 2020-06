Stará písnička: agenti-provokatéři

Internetové vydání socialistického časopisu Monthly Review (https://mronline.org/) přineslo 1. června reportáž »Agenti provokatéři: Policie při protestech po celé zemi zachycena, jak ničí majetek«…

Spojené státy jsou v plamenech. Od policejního zabití George Floyda 26. května vyšly miliony lidí protestovat do ulic, kde se střetly s policií. Nejméně 11 lidí zemřelo a tisíce jich byly zatčeny. Celkem 15 států (plus Washington, D. C.) vyzvalo Národní gardu k potlačení protestů, zuřících ve více než stovce měst. Násilí se rozrostlo, zvlášť v epicentru Minneapolisu, kde byl zabit Floyd, s budovami v plamenech, vyrabovanými obchody a zničenými vozidly.

Sabotáže

I když za účast na ničení jsou bezpochyby částečně zodpovědní demonstranti, i činovníci vynucující v zemi zákon byli mnohokrát zachyceni při sabotážích a ničení majetku, pravděpodobně při pokusech vyostřit situaci nebo hanobit protesty!

V Seattleu byli policisté zachyceni kamerou, jak vylamují dveře místního podniku Target, a zdá se, že daleko od jakéhokoli konfliktu nebo poprasku. V Bostonu ukazuje obíhající video několik policejních důstojníků ničících svůj vlastní automobil.

V kalifornském San Bernardinu demonstranti tvrdí, že po čtyřech hodinách poklidné demonstrace dorazila policie a najednou se celá oblast ocitla v plamenech.

V Chicagu záběry ukazují skupinu policistů rojících se kolem auta a bušících do něj obušky. Očití svědci říkali, že hledali lupiče, ale napadli jiný vůz.

Začátkem týdne došlo v Minnesotě k podezřelému případu vandala, nazvanému »muž s deštníkem«. Video ukazuje podivně oblečeného jedince metodicky rozbíjejícího okna obchodu s automobily Autozone. Muže s deštníkem internetoví sledovači a jeho známí okamžitě identifikovali jako Jacoba Pedersona z minneapoliského policejního oddělení, což policie ovšem popřela.

Mimo pochybnost ale je, že policie po celém světě běžně používá agenty provokatéry, aby narušila demonstrace. Během protestů proti G20 v roce 2009 ve Velké Británii úřady použily tajné agenty, aby se vmísili do davu a sledovali jej. Policie se také pravidelně tváří jako maskovaná anarchistická skupina Black Bloc a pokouší se vyvolat nepokoje. Na demonstraci proti tzv. úsporným opatřením v Montrealu v roce 2016 byli policejní provokatéři odhaleni a z demonstrace uprchli.

Zostřující se násilí

Ačkoli je diskutabilní úroveň, do jaké samotná policie ničí majetek, není diskutabilní, že vyostřila násilí na mnoha demonstracích. V Houstonu nasazený policejní důstojník dupal po přihlížející ženě, která hledala cestu, jak demonstranty obejít. V New Yorku se šířila videa aut narážejících do spousty demonstrantů.

Jeden důstojník newyorského policejního sboru napadl vzdávající se ženu, porazil ji na zem a křičel na ni, že je kurva. Se zraněními skončila v nemocnici.

Policie také vytváří místa, ze kterých útočí na novináře. Denverská policie hodila jednoho reportéra do ohně proto, že se přiblížil příliš těsně k hlídce. Policajti v Minneapolisu střelili nezávislou reportérku Lindu Tirado do tváře, po čemž na jedno oko trvale oslepla. Minnesotská policie také v sobotu 30. května střílela po partě novinářů agentury Reuters gumovými projektily; jednoho zasáhla do tváře, druhého do ramene a do šíje. Reportérka Los Angeles Times Molly Hennessey-Fiskeová také uvedla, že policie zaútočila na ni a na partu dalších novinářů a stříkala na ně z bezprostřední blízkosti slzný plyn. Parta ze CBS News, zcela osamocená na klidném parkovišti, byla napadena ozbrojenými policisty, kteří po nich stříleli gumovými projektily a zasáhli jejich zvukaře.

Floydův vrah už zabíjel dřív

Přesto je pochybné, že něco z toho bude mít právní následky pro policii, zúčastněnou v těchto situacích, protože vymáhání práva funguje v kultuře imunity před obžalobou nebo dokonce cenzurou. Například Floydův vrah Derek Chauvin byl chráněn po sobě nastoupivšími státními žalobci v Minnesotě navzdory tomu, že několikrát střílel a v jednom případě, v uniformě, zabil civilistu. Jestli se policie bude často dostávat z vražedných excesů, majetkovým škodám pravděpodobně nebude věnována větší pozornost.

Alan MacLEOD, 5. června 2020

Původně vyšlo u MintPress News

Překlad Vladimír SEDLÁČEK