Polovina Izraelců podporuje chystanou skandální anexi

Izraelskou anexi částí palestinského Západního břehu Jordánu podporuje zhruba polovina Izraelců. V otázce, zda by tak Izrael měl učinit i bez podpory Spojených států, jsou ale rozděleni. S odvoláním na nedávno zveřejněný průzkum izraelského think tanku to napsala ČTK.

Asi 25 % dotazovaných v průzkumu Israel Democracy Institute uvedlo, že by si přáli, aby izraelská vláda označila židovské osady a Jordánské údolí na Západním břehu Jordánu za svrchované území Izraele i bez podpory nebližšího spojence, Washingtonu.

Další čtvrtina ze 771 židovských a arabských Izraelců, kteří se zúčastnili průzkumu, alibisticky uvedla, že schvaluje anexi pouze s podporou USA. Třicet procent dotazovaných bylo naprosto proti anexi a 20 % se stále nerozhodlo.

Plán kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa na tzv. mír mezi Izraelem a Palestinci počítá s tím, že by si Izrael ponechal většinu osad na Západním břehu Jordánu, tedy na území, se kterým Palestinci počítají pro svůj budoucí stát. Kontroverzní zkorumpovaný pravicový izraelský premiér Benjamin Netanjahu proto oznámil, že chce 1. července zahájit jednání kabinetu o rozšíření izraelské svrchovanosti na židovské osady a Jordánské údolí. Podle agentury Reuters by takový krok v praxi znamenal anexi území, které Izrael obsadil za války v roce 1967. Trumpův plán mezitím počítá s vytvořením kvazi palestinského státu, který by totiž byl pod téměř naprostou kontrolou Izraele. Palestina ale nehodlá být nesvéprávným vředem.

Také sami izraelští vůdci nelegálních židovských osad při nedávném setkání s Netanjahuem vyjádřili obavy z toho, že anexe podle Trumpova plánu by znamenala vytvoření palestinského státu a zároveň by se některé osady na Západním břehu Jordánu mohly ocitnout v izolaci na Palestinci ovládaném území. Premiérem ale zjevně nepohne ani úterní rozhodnutí izraelského nejvyššího soudu, který nařídil zrušit kontroverzní zákon, jenž měl umožnit legalizovat židovské osady vystavěné na soukromých palestinských pozemcích na Západním břehu Jordánu. Podle soudu tato norma odporuje ústavě. Norma z roku 2017 měla pomoci zlegalizovat osady vystavěné bez povolení na soukromých palestinských pozemcích. Předsedkyně soudu Ester Hajutová ve zdůvodnění úterního rozhodnutí uvedla, že zákon usiluje o »zpětnou legalizaci nelegálních činů spáchaných specifickou částí obyvatel a poškozujících práva jiných«.

»Palestina nikdy nevznikne«

Izraelský politik a bezpečnostní expert vládní strany Likud Cachi Hanegbi v rozhovoru s izraelským vojenským rozhlasem vzápětí uvedl, že židovští osadníci se nemají čeho obávat, protože palestinský stát »nikdy nevznikne«.

Izraelský ministr obrany Benny Ganc, který se nejprve tvářil jako velký soupeř a odpůrce Netanjahua (s čímž byl také opakovaně volen premiérovými odpůrci), nakonec ale také zradil a minulý týden nařídil armádě, aby se začala připravovat na důsledky anexe kvůli očekávanému odporu Palestinců.

(rj)