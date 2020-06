Ilustrační foto - wikimedia commons

Ceny nových aut letos výrazně porostou

Ceny nových vozů se spalovacím motorem ve druhém čtvrtletí vzrostou o tři až čtyři procenta, tedy 50 000 až 70 000 korun. Důvodem jsou přísnější emisní limity Evropské unie, oslabení koruny i zdražování povinné výbavy.

Vyplývá to z odhadu leasingové společnosti Arval. Za celý letošní rok by podle automobilového experta EY Petra Knapa mohla cena vzrůst až o deset procent. »Hlavní vlivy jsou oslabení koruny, zdražování povinné výbavy a velké nároky na investice automobilek ve vývoji, výrobě a distribuci. Samozřejmě zároveň uvidíme cílené slevové akce a nabídku doplňkových výbav a služeb za zvýhodněné až nulové ceny, a podporu při financování na úvěr či leasing,« řekl Knap.

»Na automobilovém trhu očekáváme v budoucnosti dva protichůdné trendy. Na jednu stranu budou zdražovat vozy s konvenčními pohony z důvodu nutnosti plnění emisních limitů vyžadovaných ze strany EU. Ty lze splnit buď elektrifikací pohonných jednotek, nebo čím dál nákladnějším vývojem úsporných motorů. Druhým trendem bude postupné snižování cen elektrifikovaných vozidel, jakmile se vyřeší aktuální nedostatek dostupných baterií,« uvedl obchodní ředitel Arvalu Jiří Havel.

O konečné podobě trhu v České republice budou rozhodovat manažeři firemních vozových parků, kteří jsou zatím v elektromobilitě opatrní. Vliv bude mít také rozšiřování počtu dobíjecích stanic, státní podpora a další faktory.

»Oproti evropským kolegům se Češi liší i v přístupu k novým pravidlům pro testování spotřeby a emisí oxidu uhličitého. Pouze 36 % tuzemských manažerů odpovědělo kladně na otázku, zda jejich firemní politika bude zohledňovat nová pravidla pro testování spotřeby a emisí oxidu uhličitého vozidel - tzv. test WLTP,« upozornil Havel. Upravovat úroveň vozů, které svým zaměstnancům poskytují, je kvůli hodnotám naměřeným podle WLTP připraveno 18 % firem v ČR a 37 % firem v ostatních zemích. Pokud dotazovaní manažeři připouštějí změny v autoparcích, spočívají nejčastěji ve volbě jiných modelů nebo značek s nižšími emisemi, případně ve volbě jiných typů pohonů.

V letošním roce musí automobilky dodávající do EU snížit emise oxidu uhličitého na jedno auto v průměru o pětinu proti roku 2018. Pokud neuspějí, hrozí jim pokuty v celkové výši 36 miliard eur, které připraví výrobce vozů o velkou část zisků. »Automobilky se budou chtít pokutám vyhnout. Budou do své nabídky zařazovat vozy s nižšími emisemi a vozy na alternativní pohony. Podle zaměření a velikosti investic automobilek zvítězí elektromobilita. Například Škoda má investovat 52 mld. Kč do vývoje aut na alternativní pohony a deseti nových elektro modelů do roku 2022,« uvedl analytik České spořitelny Radek Novák.

(ici)