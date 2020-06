Protesty v USA nejsou jen o Floydovi

Už několik dní sleduje svět s obavami situaci ve Spojených státech amerických. Smrt George Floyda a naprosto otřesné video z jeho zatčení, které obletělo svět, zažehlo protesty nebývalých rozměrů. Ovšem není to jen o něm. Velmi tvrdé zásahy policie proti občanům v této zemi »vzorové demokracie a západních hodnot« jsou téměř na denním pořádku. Stačí si zadat do vyhledávače sousloví policejní brutalita v USA a vyjede celá řada videí – některá i několik let stará. Tedy problém je tady mnohem déle než posledních pár dnů. Smrt George Floyda tak byla spíše pomyslným vrcholem než nahodilou skutečností. Mimochodem, stejně smutný osud v loňském roce potkal Tonyho Timpa, který zemřel po tom, co na něm policista 14 minut klečel.

Tyto masové protesty napříč Amerikou velmi brzy přerostly v naprosto neřízený karneval násilí a destrukce. Jedna tragická událost zafungovala jako sirka hozená do seníku.

Nic není ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Těžko by situace takto eskalovala, kdyby byla smrt George Floyda něčím ojedinělým v zemi s jinak stabilním a kompetentním vedením. Situace v některých částech USA je ale naprosto odlišná.

Není se čemu divit, když žijete ve státě, kde podmíníte kvalitní vzdělání tučnou peněženkou, nahradíte vše tržními principy; ve státě, který dlouhodobě přehlíží neadekvátní zásahy policie proti obyvatelstvu a prorůstání krajně pravicových skupin v řadách policie (dokonce se ukázalo, že mezi samotnými policisty jsou provokatéři). Těžko se pak divit lidem, že toho mají dost, když musí v takových podmínkách dlouhodobě žít.

Je velmi snadné odsoudit rabování a ničení jako iracionální a nikam nevedoucí.

A já souhlasím, že zapálit obchod ve vlastní čtvrti opravdu politickou změnu nepřinese.

Musíme si však uvědomit, že na věc nahlížíme pohledem lidí žijících v našich zeměpisných šířkách, kde v případě, že vás zastaví policie, tak to obvykle skončí nepříjemností ve formě pokuty – ne strachem o vlastní život. To, co se děje teď v USA, je pouze výsledkem dlouhodobého selhávání státu v péči o své občany. A střelbou do demonstrantů, povoláváním armády nebo vymýšlením si, jestli za to může Antifa, nebo ruští agenti, se tato situace opravdu nespraví.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM