Kreténi a arogance

Minulý týden jsme mohli číst na Seznamu slova Miroslava Kalouska, která jsou charakteristická pro slovník tohoto mocipána. Cituji: »Zažil jsem hodně arogantních kreténů, ale na Babiše nikdo nestačí.« Ve čtvrtek jsem znovu otevřel zmíněný Seznam, ale najednou myšlenky bývalého »nejschopnějšího muže Evropské unie« už nebyly k mání. Škoda. Víc lidí se mohlo poučit. Zdá se, že Seznam měl víc rozumu než Kalousek

Předem podotýkám, že nejsem obdivovatel Andreje Babiše, tím méně jeho volič. Rozdílné názory neskrývám. Divím se jen, že premiér většinou dokáže zachovat klid, když lidé typu Kalouska ho bezostyšně urážejí. Mé názory se často od Babišových liší. Podotýkám, že nejsem ani advokát premiéra. Je jeho věcí zhodnotit, co uráží, či nikoli. Zamýšlím se jen a jen nad panem Kalouskem. Nad jeho slovníkem a postoji. Zdá se mi přitom, že jeho soudy vycházejí ze známé lidové poučky »podle sebe, soudím…« Dodal bych ještě ono biblické (to je jistě křesťanu Kalouskovi známo) »Hoď po mně kamenem, kdo jsi bez viny«.

A Kalousek bez viny není. Stačí si připomenout urážky, nepravdy, podivné transakce, které probíhaly i za jeho ministerské éry, nadržování mocným a »nenadržování« ne mocným – viz oněch 45 korun přidaných důchodcům atd. To všechno za ním zůstává. Nejen tedy »éra neotvírajících se padáků« pro armádu, přihození zakázek společnosti kamaráda Hávy, transakce s několika byty a jednou splacenou »půjčkou« od mrtvého švagra, ale i politické veletoče, k nimž se »nejlepší ministr« uchýlil. Byl, pravda, chytřejší než Nečas. Nestrkal na odiv »kabelkovou milenku«, ani se nepyšnil tancem »chlapa s gulemi«, v této věci se držel v pozadí. Dlouho ovlivňoval, dokonce vytvořil politickou stranu, která je sice na prahu volitelnosti, ale o to víc jsou dodnes slyšet její výkřiky.

Nyní mu zbylo málo z jeho bývalé slávy. Už dávno není »jedničkou«, za jejíž naznačení se musel omlouvat sám premiér Topolánek. »Své body« se pokouší získávat urážkami a denunciacemi. Může to dělat. Je poslanec a jako takový má »právo na kritiku«, anebo si to myslí. Kdyby však kdokoli použil proti němu jeho jazyka a jednání, mohl by dostat facku, tak jako on to již udělal. Prostě, pan Kalousek smí. Hodí se. Panák České televize, panák, kterému se dostává hodně pozornosti, až se člověk bojí otevřít cokoli, aby z něj nevykoukl poslanec Kalousek.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice