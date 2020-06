Autentická levice

Vedu s jedním soudruhem názorový spor o tom, co je autentická levice. Přiznám se, že mě totiž zarazil tento můj stranický kolega tím, že nedokázal definovat tento pojem. Učil za socialismu na vysoké škole Vědecký komunismus, je dlouholetým činným straníkem.

Dospěl jsem k závěru, že bude lepší, když sám definuji vlastní definici pojmu autentická levice, přestože to ode mne už mnozí slyšeli, a podotýkám, že není mým úmyslem nikoho školit.

Já osobně si »autentickou levici« představuji jako spektrum politických stran a hnutí, které, ať už spolu mají navázanou spolupráci nebo ne, mají jeden ze společných cílů a tím je socialismus. Ano, může mít každý ze subjektů jinou definici, ale musí ji mít nejen v programu, ale i ve stanovách, a musí ji také politicky obhajovat a prosazovat. I přesto, že každý subjekt obhajující socialismus, může mít vlastní představu o tom, co je vlastně socialismus.

Pojďme si tedy o jeho definici něco říci. Mimochodem 14. 10. 2019 Institut české levice společně s Klubem společenských věd na téma »Modely socialismu z pohledu české levice« uspořádaly několikahodinovou velmi přínosnou konferenci, a dokonce vydal Institut české levice skromnou brožurku a můžete si ji u nich i objednat.

Ale zpět k definici. Jádrem spektra těchto skutečných levicových subjektů, které mají socialismus jako cíl, musí být jednoznačně komunistické hnutí, nebo jiný stejně konceptuální uvědomělý subjekt, který velmi aktivně bude určovat strategický směr, vlastní obsah, jasné cíle, politickou taktiku a racionální kultivovanou formu politického boje za své socialistické cíle.

Musíme totiž dnes, více než kdy jindy, rozlišovat, co je autentická levice, a nebrat za levici někoho, kdo se jako levice tváří, nebo se za levici prohlásí a ještě k tomu je svými přístupy antikomunistická. Tím totiž útočí na samé jádro autentické levice. A to je potřeba brát v úvahu. Zdárným příkladem je SPD. Proto můžeme zahrnout do autentické levice jen ty subjekty, které nejsou antikomunistické.

V poslední době je také snaha relativizovat význam a potřebu levice. Je to jen snaha, aby si alespoň část z nás myslela, že spojovat levici nemá v žádném případě smysl. Ale ono to smysl má a dnes víc než kdy jindy. Stojí přece před námi boj proti fašizaci společnosti.

Roman BLAŠKO