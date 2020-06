Ilustrační FOTO - Haló noviny

Digitální daň už má šanci ve Sněmovně projít

Návrh vlády na sedmiprocentní digitální daň ve Sněmovně nemusí projít. Třebaže sněmovní rozpočtáři nepodpořili žádný z návrhů na snížení sazby daně ani odklad účinnosti daně na příští rok, koalice ANO a ČSSD se o pár hodin později shodla na pětiprocentní dani.

Sdělila to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Úpravu navrhovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) kvůli tomu, že původní sazba by byla nejvyšší ze zemí, které chtějí daň zavést nebo ji už zavedly. Daň se má podle návrhu vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 mld. Kč), které budou mít v ČR roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple.

Spojené státy minulý týden oznámily, že prověřují daň z digitálních služeb, kterou plánuje zavést nebo již zavedla řada zemí, včetně České republiky. Ministerstvo financí v reakci na to uvedlo, že pokud se podaří v souvislosti s digitální daní najít řešení na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, je ČR připravena daň na národní úrovni zrušit. Do té doby se na pozici ČR nic nemění.

Právě obavy z možné reakce USA a dopadu na český export jsou častým argumentem při debatách ve výboru. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že národní návrh na digitální daň nemá ambici cílit na konkrétní zahraniční společnosti, ale odstranit nerovnost mezi firmami, které generují zisk na území ČR a jejichž daňové odvody jsou nesrovnatelně nižší oproti společnostem působícím v tradičních odvětvích.

Například předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že pokud by si ČR vytvořila vlastní samostatný zákon, stala by se snadnou kořistí a precedentním případem. Pokud si ČR udělá vlastní zákon bez evropské dohody, bude obchodní odpověď pro české exportéry do té míry bolestivá, že bude pro českou ekonomiku znamenat větší škody než výnos z digitální daně, varoval Kalousek. Pavel Juříček (ANO) uvedl, že podle kuloárních informací by mohlo být 100 miliard českého vývozu zatíženo až stoprocentním clem, což by znamenalo jeho konec. Občanský demokrat Jan Skopeček navrhoval snížit sazbu daně na dvě procenta, Pirát Tomáš Martínek na tři procenta a spolu s Janem Hrnčířem (SPD) navrhoval i pět procent. Neprošel ani Martínkův návrh odložit účinnost daně na 1. leden 2021.

Jde spíš o symbolické peníze, ale nechceme ustupovat Američanům

Stínový ministr financí za KSČM, člen výboru Jiří Dolejš poznamenal, že se vede debata o legitimním návrhu české vlády s výnosem v řádu miliard ve chvíli, kdy vláda operuje s deficity rozpočtu v řádu stovek miliard korun.

»Za prvé česká strana většinově nechce ustupovat jenom americkému tlaku. Když umíme být odvážní vůči jiným zemím, tak proč se lekat nátlaku americké strany. Tím spíš, že naši odborníci jsou přesvědčeni o tom, že argument Američanů ohledně diskriminace není oprávněný. A za druhé – zákon projednat chceme, ale tak, aby platil asi až od příštího roku a byl limitovaný dohodou OECD. Pokud se tato dohoda vytvoří, budeme ji ctít,« zdůraznil pro náš list Dolejš.

To, že návrh zákona prošel ve výboru bez připomínek, podle jeho slov neznamená, že nějaké korekce nakonec Sněmovna neučiní. Ale základem by měla být podle Dolejše dohoda koalice. KSČM vnímá, že je nutná. »Chceme trvat na tom, aby ten zákon byl, byť jde o drobné peníze v poměru ke stovkám miliard, které nyní létají vzhledem ke koronavirové krizi vzduchem. Právě proto, že to má spíše symbolickou hodnotu, nechceme ustupovat Američanům. Chceme, aby to prošlo, a následné jednání na úrovni diplomatů zabránilo tomu, aby na nás dopadaly případné americké odvetné akce. O to jde,« prohlásil komunistický poslanec a vyzval k hledání rozumného kompromisu.

Digitální daň měla začít platit již letos a počítal s ní původní schválený rozpočet na letošní rok.

