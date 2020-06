Ilustrační FOTO - Pixabay

Priority pro předsednictví ČR v Unii: Méně je často více

Při svém předsednictví v Evropské unii ve druhé polovině roku 2022 se chce Česká republika zaměřit na rozvoj vnitřního trhu, na zajištění bezpečnosti Evropy či na digitalizaci a rozvoj moderních technologií. Dalšími prioritními okruhy budou udržitelnost a sociální soudržnost.

Na jednání sněmovního evropského výboru to uvedla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Zdůraznila, že seznam priorit se bude v budoucnu zužovat v souvislosti s vývojem situace v EU. Ke stejnému kroku vyzývali i poslanci, podle nichž by příliš široká paleta témat mohla vést k tomu, že se je nepodaří uskutečnit.

Nyní představený návrh priorit je první pracovní verze, která vychází z konzultací s ministerstvy a se Sněmovnou a zohledňuje i legislativní plán Evropské komise. Do budoucna se bude výběr témat zužovat. První oficiální verzi materiálu by vláda měla představit na počátku příštího roku, další změny jsou možné i později před začátkem českého předsednictví.

Téma vnitřního trhu bude podle státní tajemnice mezi prioritami za všech okolností. »Koresponduje to s typem ekonomiky a charakteristikou ČR. Pokud bychom měli jmenovat jednu věc, ze které Česká republika členstvím v Evropské unii nejvíc profituje, tak je to vnitřní trh,« řekla. ČR se chce zaměřit na prohlubování vnitřního trhu, budování dopravní infrastruktury nebo podporu malých a středních podniků.

»Osobně nemohu říci, že bych proti těmto prioritám něco měl, zejména proti těm, které se týkají udržitelnosti a současné ekonomické situace. Ale třeba oblast IT současná česká vláda extrémně zanedbává, takže jestli je to priorita EU a jestli to bude také priorita v národní strategii, je otázka. IT oblast je akcentována i ve vládním prohlášení Babišovy vlády i v národních prioritách a teď nově i v prioritách v rámci EU. Ale naše vláda o tom pořád mluví, veřejně to deklaruje, důraz na to však ve své praxi neklade,« tvrdí místopředseda výboru Jiří Valenta (KSČM).

Místopředseda výboru Jiří Valenta (KSČM).

Méně mluvit a slibovat a více v praxi konat

Mělo by se méně mluvit a více konat, tak hodnotí předložené priority vlády Valenta. »K takovému souboru obecných hodnot se může přistupovat velmi individuálně. Není to konkrétní, z takových obecných předpokladů se může vycházet, a nemusí, a je to neměřitelné,« prohlásil.

Významným okruhem má být zajištění bezpečnosti EU. Podle Hrdinkové se to nebude týkat jen bezpečnosti v běžném smyslu, jako je ochrana vnějších hranic nebo řešení migrace, ale například i energetická bezpečnost nebo posílení významu role EU ve světě. Podle předsedy výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) by součástí tohoto tématu mohlo být i zajištění soběstačnosti EU ve strategických oblastech, jako je zdravotnictví, na jejíž potřebu ukázala pandemie koronaviru.

»Připadá mi, že EU nyní tlačí na národní státy, aby předaly své pravomoci - pokud jde o zdravotní politiku - do Bruselu. To je jedna z věcí, která mě extrémně zarazila. Myslím si, že v dnešní době jsou spíš tendence nechávat pravomoci na národních státech a nesnažit se tvořit nějaký federální stát,« uvedl Valenta s tím, že nyní jsou však kvůli koronaviru velké tlaky přitvrdit a kompetence jednotlivých národních zdravotních politik přesunout na EU. Pro ČR je to podle jeho slov neštěstí, protože »naše země si s krizí poradila velmi dobře, některé západní státy to podcenily a my se nyní budeme průměrovat tak, abychom na tom byli stejně špatně jako ony? To je přece nesmysl,« nechal se slyšet komunistický poslanec.

V pracovním seznamu priorit je i podpora digitalizace, o které mluvil Jiří Valenta, zajištění soudržnosti EU, včetně ochrany pracovních míst, nebo reakce na demografické změny či podpora udržitelnosti a ochrany přírody, kde chce ČR klást důraz především na zajištění vodních zdrojů nebo ochranu lesů.

Poslanci se shodli na tom, že seznam priorit je velmi široký a bude ho třeba v budoucnu zúžit. Podle Jaroslava Bžocha (ANO) to ČR dává možnost dobře reagovat na vývoj v EU v nadcházejícím roce a půl, aby priority nejlépe odpovídaly aktuální situaci v době českého předsednictví. Jan Farský (STAN) však upozornil na to, že ve finále by ČR mělo zvolit dvě nebo tři priority předsednictví, aby neplýtvalo energií na příliš mnoho cílů, a kvůli tomu nedosáhlo žádných výsledků.

ČR bude předsedat EU ve druhé polovině roku 2022, před ní bude v čele EU stát Francie a po ní Švédsko. Zástupci této trojice zemí vedou neformální konzultace o sladění předsednických priorit.

(ku)