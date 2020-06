Trzakowski předal podpisové archy

Varšavský primátor Rafal Trzaskowski v úterý navečer v sídle státní volební komise odevzdal více než 1,6 milionů hlasů na podporu své prezidentské kandidatury.

O nejvyšší post v zemi se tento opoziční politik koncem měsíce utká se současnou hlavou státu Andrzejem Dudou, důležitým spojencem národně-konzervativní vlády. Předsedkyně Sejmu, dolní komory polského parlamentu, Elžbieta Witeková za vládní Právo a spravedlnost (PiS) minulou středu oznámila, že volby se budou konat 28. června. Trzaskowskému, který je členem největší opoziční strany Občanské platformy, tak na shromáždění 100 000 podpisů nutných na podporu jeho kandidatury zbyl týden. Když Trzaskowski na úřadu předával krabice se shromážděnými podpisovými archy, řekl, že i když se mu vládnoucí politici »snažili házet klacky pod nohy, uvolnili nevídanou energii a vlnu podpory«.

Primátor Varšavy kandiduje místo Malgorzaty Kidawové-Bloňské, která boj o prezidentské křeslo vzdala poté, co jí průzkumy dávaly šanci na podporu kolem pěti procent. Volby se měly původně konat už před měsícem a vzhledem k pandemii měli lidé hlasovat výhradně korespondenčně. To kritizovala jak domácí opozice, tak mezinárodní organizace. Vládnoucí politici pak jen několik dnů před hlasováním oznámili, že se odkládá. Podle zveřejněného průzkumu institutu CBOS by současného prezidenta Dudu podpořilo 49 % lidí, Trzaskowského 16 %. Třetí pozici by obsadil nezávislý kandidát Szymon Holownia s jedenácti procenty.

Agentura Reuters připomíná, že pro vládnoucí PiS je nesmírně důležité, aby Duda post obhájil a strana, která je od moci od roku 2015, mohla dále prosazovat svůj ultrakonzervativní program. V posledních letech ovládla klíčové instituce v zemi a zejména v justici zavedla kontroverzní reformy, které ostře kritizuje Evropská komise. Jaroslaw Kaczyňski, šéf PiS a neoficiálně nejmocnější politik v Polsku, své spolustraníky varoval, že vítězství Trzaskowského by prý znamenalo »těžkou politickou, společenskou a morální krizi«.

