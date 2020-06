Dveřmi ho vyhodili, oknem se stále vrací

Bývalý gruzínský prezident a číslo jedna na seznamu hledaných osob v Gruzii, bývalý gubernátor Oděské oblasti na Ukrajině, zuřivý nepřítel bývalého ukrajinského prezidenta Petro Porošenka a bojovník s oligarchy - tím vším je znám Michail Saakašvili. Lépe řečeno, tím vším si přeje být znám.

Nyní se »zbloudilý Míša«, jak ho často titulují ukrajinská média, vrátil na politické výsluní. Začalo to 22. dubna. Saakašvili oznámil, že současný prezident Volodymyr Zelenskyj mu nabídl post vicepremiéra, který se má zabývat reformami. Míša nabídku přijal. Kromě reforem měl koordinovat styky Kyjeva s MMF, který požaduje deregulaci ukrajinské ekonomiky, česky řečeno její rozprodej zahraničním zájemcům. Saakašvili s tím má bohaté zkušenosti, rozprodával gruzínský majetek, když zaujal post tamního prezidenta. Při prodejích mu část majetku ovšem zůstávala »za nehty«. Kvůli tomu ho nakonec z Gruzie vyhnali.

Michail Saakašvili. FOTO - wikipedia commons

Zbloudilý Míša na Ukrajině

Míša nerezignoval. Jeho politická kariéra se od té doby sice vyznačuje kotrmelci a salty, ale propady střídají vzestupy. Po útěku z Gruzie, kde měl být postaven před soud, zakotvil na Ukrajině. Vrátil se do známého prostředí, v Kyjevě studoval fakultu mezinárodních vztahů Kyjevské univerzity. Byl tehdy, v 80. letech minulého století, spolužákem Petro Porošenka. Po ukrajinském »majdanu« se stal prvním, kdo vyjádřil podporu Porošenkově prezidentské kandidatuře. Nový prezident se odvděčil, v únoru 2015 udělal Saakašviliho svým poradcem, v květnu po získání ukrajinského občanství ho jmenoval gubernátorem Oděské oblasti.

Vady charakteru

Saakašvili se velmi aktivně pustil do práce, vyměnil většinu šéfů rajonů, nahradil je Gruzínci a Američany. Právě probíhala privatizace oděského přístavu, takže brzy projevil své dvě základní vlastnosti, sobeckost a chamtivost.

Kvůli nim neváhal, a činí tak dosud, hrubě veřejně nadávat všem, kdo stáli v cestě »jeho« (korupčním) penězům tím, že je chtěli pro sebe. Takže se »na krev« rozkmotřil s tehdejším premiérem Arsenijem Jaceňukem, oligarchou Igorem Kolomojským a vlivným ministrem vnitra Arsenem Avakovem. S tím se hádal při zasedání Rady pro reformy. Mediální senzací se stalo, že předmětem hádky bylo, kdo je větší ukrajinský vlastenec. Avakov se narodil arménské rodině v Baku a původně se jmenoval Avagyan, Saakašvili se narodil gruzínské matce samoživitelce v Tbilisi. Média z toho měla »druhé Vánoce«. Unikly nahrávky, na nichž Saakašvili nazval Avakova hlavním korupčníkem země, ten na oplátku o Míšovi šířil, že je »křivák«.

Útěk za velkou louži

Ovšem titul hlavní korupčník země Saakašvili brzy přenesl na svého přítele z mládí, na prezidenta Porošenka. Také on měl zálusk na »jeho« peníze. Znamenalo to, že v listopadu 2016 byl zbaven funkce gubernátora. Také mu odňali ukrajinské občanství, a protože gruzínské ztratil už dříve, stal se člověkem bez občanství. Musel před hrozícím soudem utéci do USA, kde ho ovšem přijali s otevřenou náručí.

Americkým úřadům nikterak nevadilo, že se prokazoval ukrajinským pasem, který mu propadl při ztrátě občanství. Po kyjevské fakultě studoval mezinárodní vztahy i v USA a udělal si tam řadu vlivných přátel, včetně Joe Bidena. Spolu s přáteli a americkou tajnou službou připravil návrat na Ukrajinu. Udělal to jako divadelní představení - přes Maďarsko, Litvu a Polsko se, i přes stále neplatný pas, dostal na polsko-ukrajinskou hranici.

Saakašvili je obratným řečníkem a demagogem, na Ukrajině i v Gruzii stále má dost oddaných stoupenců. Těch využil, aby se jimi obstoupen nelegálně na Ukrajinu prodral za předem objednaného mimořádného zájmu médií, která s chutí informovala o rvačkách na hranici. Pohraničníci při nich byli v naprosté menšině. Jakmile se Míša dostal pár metrů na ukrajinské území, požádal o politický azyl. Žádost mu zajišťovala pobyt na Ukrajině a také, že nebude vydán Gruzii, která už tou dobou o vydání žádala. Pár týdnů mu to procházelo, ale v únoru 2018 ho Porošenko nechal deportovat zpět do Polska, když se ho předtím snažil postavit před další soud. Míša byl ve svém živlu, ohnivě řečnil, příznivců mu přibývalo. Tak ho raději prezident už podruhé vyhnal ze země.

Epizodka s převratem

Saakašvili i z exilu založil na Ukrajině tzv. Hnutí nových sil. Potřeboval ho, aby vyjádřil podporu tehdejšímu kandidátovi na prezidenta Volodymyru Zelenskému. Posléze se mu to vyplatilo. Mezitím se ovšem zapletl do pokusu o převrat v Gruzii v půli loňského roku. I tam využil svých místních příznivců, ale neuspěl. Sice pár dnů ve Tbilisi probíhaly ozbrojené potyčky, ale Míša si (ač exprezident) jen vysloužil zařazení na seznam mezinárodně hledaných zločinců…

Zelenskyj nezapomněl

Letos v dubnu se na Míšu opět usmálo štěstí. Měl se stát ukrajinským vicepremiérem, Zelenskyj mu to slíbil za dřívější podporu, už dříve mu vrátil ukrajinské občanství. Možná se řídil heslem: »nepřítel mého nepřítele je mým přítelem«. Háček s funkcí spočíval v tom, že prezident vicepremiéra nejmenuje, to zůstává výsadou parlamentu. A tam i poslanci vládní strany hlasovali proti. Prostě se báli Saakašviliho nevypočitatelnosti. Tak se v průběhu května hledala nějaká klička. A našla. Míša se stal rozhodnutím prezidenta, k němuž není třeba souhlas parlamentu, šéfem Rady pro reformy. Té Rady, kde se hádal s Avakovem. Rada existuje od roku 2014 a dosud šlo o celkem nevýznamnou instituci.

Proč Zelenskyj tak podporuje Míšu, se neví, ale koluje mnoho spekulací. Třeba že se Saakašvili dobře zná s Bidenem. Také ho podporuje řada Ukrajinců, u kterých má pověst bojovníka s korupcí. Hlavně ale prý má být jakýmsi štítem. Pokud se něco nepovede, lze ho obětovat, aby Zelenskyj zůstal čistý.

Takže dobrodružná politická kariéra Míši pokračuje. Má ji asi jistou nejméně do amerických prezidentských voleb a možná i potom. Záleží, kdo v USA vyhraje…

(jo)