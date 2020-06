Milion chvilek opět na scéně

Ještě jsme ani nestačili sundat úplně roušky, nestačili jsme se pořádně nadechnout a vrátit se do »normálního života«. Pandemie změnila životy nám všem. Byli jsme v tom všichni společně a většina z nás dokázala, že si umíme pomáhat a spolupracovat. Přesto se našli a dále se nacházejí tací, kteří si zřejmě neuvědomují nutnost sounáležitosti a vzájemné podpory ani v těchto těžkých chvílích. Ti, kteří umí jen kritizovat a rozdělovat společnost, jsou jen prázdnými kritiky.

Tito »chvilkaři« ukázali, že jejich demonstrace nikomu z nás nic dobrého nepřináší. Pokud však považují za nutnost se v těchto dnech scházet a kritizovat vládu za její kroky v rámci koronavirové pandemie, je to jejich právo. Ale každý soudný člověk si pomyslí své. Upřímně jsem zvědavý, s jakými návrhy na zlepšení situace přijdou. Očekávám, že to bude řada doporučení, jak nastartovat naši společnost a ekonomiku a zejména společnou práci. Jsem zvědav, jaká bude jejich aktivita, do které se zapojí osobně. Dobrovolníků totiž není nikdy dost. Po bitvě je každý generál a kritizováním, které je velmi jednoduché, naší společnosti rozhodně nepomohou.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM