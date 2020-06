Nějak tomu nerozumím

Tak nějak tomu nerozumím. Najednou, poté, co přibývá nemocných jen pomálu, jsou všichni strašně, strašně chytří. Nemyslíte? Vůdcové opozičních stran poté, co vylezli ze svých úkrytů, hledají blechy, na které by mohli chytit současnou vládu, »chvilkaři« chtějí znovu organizovat masové demonstrace bez ohledu na nebezpečí z nákazy, kandidát na senátora za jednu středovou stranu v jednom severském městě dostává na svůj Facebook nenávistná sdělení o tom, že je grázl, protože nejde s těmi křiklouny. Dozvěděl jsem se o jedné rodině, která se rozpadla proto, že muž volil vlevo a žena se zhlédla v Pirátské straně. Šéf Senátu pojede na Tchaj-wan, i když nám to jakožto zemi neposlouží, a jediný důvod, který uvádí, je, že jsme přece suverénní zemí a nenecháme si vnucovat názory někoho jiného. To prý bychom byli jako v době Marshallova plánu, který vláda musela odmítnout, a tak, alespoň podle pověsti, jež se traduje mezi »chytrými«, Jan Masaryk měl říci, že do Moskvy jel jako suverénní ministr a z Moskvy se vrátil jako pohůnek. Věř si, kdo chceš, chceš-li.

A do toho všeho prý sociální demokracií vedené ministerstvo vnitra mělo odpovědět někomu (?) na otázku, zda je zakázáno, když Ústava jasně konstatuje, že právo na demonstrace je nenarušitelné a ministerstvo zdravotnictví nebo jiný podobný orgán rozhodl, že demonstrovat může jen pět set lidí, a to ještě musí stát kus od sebe, skutečně odpovědělo. Výkladce MV pak jednoduše prohlásil, že hlavní je Ústava a nechť tedy se demonstruje ostošest. Ostatně prý, to je zas z jiného koutku, Babiš opatřeními, která přijala vláda, chce dát demokracii »náhubek«, aby mohl své čachry s Agrofertem či s čím provádět bez kontroly. Proto je třeba demonstrovat, narušit činy vlády, zbavit se komunistů, sociálních demokratů a hnutí ANO, možná i šikmookých, pajdavých na jednu nohu, vegetariánů a skokanů padákem. Někdo se vždycky někomu znelíbí, protože ten někdo nepajdá, nemá problémy s očima, jí maso a padákem neskáče.

Opravdu, nerozumím světu. Není mně jasné, proč mohou mladí lidé volit ty, kteří nemají nic pořádného v programu, snad jen volání po svobodném internetu, kouření marihuany a manželství dvojic stejného pohlaví. Není mně jasné, proč dostává hlasy ODS, když ji na obrazovkách zastupuje krasořečník spojený pupeční šňůrou s našimi přáteli za Šumavou, a jeden starosta, který už neví, jak se zviditelnit a brzy se snad nechá fotografovat úplně nahý, protože všechno ostatní už tu bylo. Nemohu pochopit, proč dodnes sedí v parlamentu zástupci strany pana knížete a financministra číslo jedna, dnes reprezentovaní ostříhanou kráskou, jež umí lépe řečnit než proslulý »mluvící drdol« před válkou. I když chápu, že pan bývalý ministr a předseda více stran potřebuje někoho, kdo by alespoň vizáží mohl zaujmout. Bude-li mu to něco platné, nevím, i když u nás, v české kotlině, je možné všechno. Nejen přejmenovávat ulice a svrhávat či pomalovávat pomníky osvoboditelům a současně stavět Mariánské sloupy, jež znamenaly posvěcení dlouhé poroby a sochy císařovny či císařů, kteří měli o Čechy akorát ten zájem, co odtud dovézt do Vídně, kolik se vybere u nás na daních a kolik vojáků postaví ten »Böhmen«.

Nerozumím tomu. Doposud jsem myslel, že lidé u nás myslí. Nyní jsem přesvědčen, že i s tím myšlením to jde poněkud ztuha. Ale koronavirem to nebude.

Jaroslav KOJZAR