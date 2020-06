Chudoba cti netratí

Právě pročítám statistické údaje a čtu, že každý desátý člověk v Česku žije na hranici chudoby. Příjmovou chudobou bylo v roce 2018 v ČR ohroženo 9,6 procenta lidí. Nejenže si nemohou dovolit nečekané výdaje, ale nemají dostatek peněz třeba na vytopení bytu nebo nákup masa.

Zjistil to Český statistický úřad (ČSÚ). Když jsem byl malý, tak mi můj děda často vyprávěl o chudobě před II. světovou válkou. Navíc pocházel z východního Slovenska a jako 8letý chlapec osiřel spolu se svou o dva roky mladší sestrou. Rodiče těžce pracovali a na lékaře nebylo. Souchotě vykonali své. Děda se svou sestrou byl dán k posluhování místnímu faráři. Tolik hladu, kopanců, co dostal, když přišel farář opilý, to ponížení si prý nedovedu ani představit. V 16 letech se stal komunistou a byl jím celý život. Když přišel převrat v roce 1989, tak pohlédl na mě a řekl: »Teď vaše generace pozná, co je hlad a bída, bezmoc a možná dojde i na války.« Věděl jsem, že nás to čeká, ale takhle napřímo a přesvědčivě prognózovat budoucnost!? Byl jsem z toho docela v šoku, nechtěl jsem z toho ani jedno.

Následoval rozklad zemědělství a potravinové samostatnosti. Kriminální zločiny zvané privatizace, kriminalita, drogy, placené zdravotnictví, nekvalitní potraviny pro nejnižší vrstvy, rozdělení Československa a proběhla hrůzná válka v bývalé Jugoslávii. Zrušila se základní vojenská služba v armádě a najali jsme žoldáky jako ve starém Římě. Vše dostalo jiný smysl. Hlad je z větší části utajovaná záležitost, protože lidé, pokud zrovna nehladoví přímo na ulici, se za hladovění sebe či svých dětí jednoduše stydí.

Martin KALOUS