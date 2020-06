Na snímku zleva Radek Černý, Hana Aulická Jírovcová a Vojtěch Filip.

KSČM je stranou práce, nikoli dávek

Předseda štětské střediskové rady KSČM Petr Bureš připravil po koronavirové nucené pauze opět další ze zajímavých besed, a to s místopředsedou PS PČR a předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem.

Beseda se konala v příjemném prostředí sportovního centra Labe aréna ve Štětí. Filip připomenul ve svém úvodním slovu významné datum 10. června, kdy byla nacisty vypálena obec Lidice. Zmínil se o sílících tendencích přepisování dějin, snaze o degradaci zásluh Rudé armády a Sovětského svazu na vítězství ve druhé světové válce, oslavování vlasovců, kteří byli součástí hitlerovských vojsk. »Toto my komunisté nesmíme připustit a já osobně,« uvedl Filip, »budu usilovat o navrácení pomníku maršála Koněva zpět do Prahy.«

Významnou otázkou v tomto období je, zda ubráníme svoji suverenitu, nebo budeme pouze sluhy cizích zájmů. Pro KSČM je odpověď jasná – jsme Slované a ctíme slovanskou vzájemnost. Ač je to mnohdy obtížné, vždy bychom měli hledat s našimi slovanskými bratry společnou řeč.

Z historického hlediska jsme na největší křižovatce dějin. Hrstka nejbohatších by chtěla ovládnout a řídit svět, ale narazila na lidi, kteří se snaží tomu zabránit. Potřebujeme, aby společenská dělba práce odpovídala potřebám většiny ve společnosti, která si zaslouží ochranu. KSČM není stranou dávek, ale stranou práce! Pro KSČM jsou prioritou produktivní investice, které pomohou znovu nastartovat domácí ekonomiku a dají práci našim lidem. Proč bychom měli nakupovat v cizině a podporovat cizí ekonomiky? Důležitější jsou přece naši lidé a jim je třeba pomáhat.

Z řady otázek Filip odpovídal také na to, proč zástupci KSČM v médiích nejsou razantnější a třeba i agresivnější. »U lidí se naše slušnost oceňuje, zejména to, že když něco navrhujeme, má to hlavu a patu. Při toleranci vlády se nám podařilo prosadit řadu našich požadavků. My vládu nepodporujeme, pouze tolerujeme, v tom je rozdíl. Momentálně nám možná slušnost relativně ubližuje, ale do budoucna je to velký potenciál. Buď budeme křičet, nebo řešit,« zdůraznil Filip.

K jeho slovům se připojila Květa Čelišová, předsedkyně Rady seniorů v Ústí nad Labem. Řekla, že přílišná radikálnost nebyla už od samého počátku KSČM ve Sněmovně namístě a Vojtěch Filip byl vždy zárukou odbornosti a slušného vystupování. Co ji však velmi mrzí, je vzájemné napadání se našich lidí na sociálních sítích. »Jestli členové naší strany vedou nyní válku proti sobě, pak je mi líto těch těžkých let, které jsme museli prožít po roce 1989, kdy nás držela nad vodou především jednota, vzájemná podpora a spolupráce,« uvedla Čelišová.

Filip doplnil, že naši protivníci se nás snaží rozdělit. Bojovali proti KSČM na ekonomickém kolbišti a neporazili ji. Teď už útočí na jednotlivé osoby se snahou odepsat naše lidi. Jejich cílem je zaměstnat nás dovnitř strany, ale my musíme pracovat navenek pro lidi. Důležitá je věcná diskuse, nikoli hádky.

Celou více než dvouhodinovou besedu můžete sledovat na kanálu YouTube pod heslem Petr Bureš. Významnými hosty besedy byli poslankyně Hana Aulická Jírovcová, Pavel Vodseďálek, předseda výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje, dále krajský zastupitel a vedoucí kandidát do krajských voleb za Ústecký kraj Radek Černý a předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld.

Soňa PULEROVÁ

FOTO – autorka