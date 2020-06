Ilustrační FOTO - Pixabay

O výpadku příjmů obcí a krajů

KSČM vadí plošnost příspěvku obcím, jak je chce rozdělit menšinová vláda ANO a ČSSD.

Malým obcím, do 3000 obyvatel, by komunisté příspěvek 1200 korun na obyvatele přiznali. Větší dosáhnou na dotace, nejen z centra, ale i z krajů, řekla ČTK předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miroslava Vostrá (KSČM). Jako řešení by proto navrhovala navýšení rozpočtu krajů tak, aby mohly obcím peníze rozdělovat, například na opravy silnic či sociální služby.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miroslava Vostrá (KSČM).

O řešení výpadku příjmů obcí a krajů ze sdílených daní bude širší vedení KSČM jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Slyšet také bude chtít, jak vláda plánuje zacelení rozpočtového schodku, který Schillerová chce kvůli hospodářskému propadu po epidemii koronaviru nového typu navýšit na 500 miliard korun. Komunisté podle Vostré číslo nerozporují, i když by podle nich ministerstvo mohlo s rozvahou počkat na prázdninová data o fungování ekonomiky a s návrhem přijít počátkem září.

»Rádi bychom věděli, proč je takový spěch. Druhá věc je, že bychom se rádi dozvěděli, jak bude schodek konsolidován, co bude vláda navrhovat na příštích sedm rozpočtových let,« uvedla. Postoj KSČM by podle ní mohl směřovat k vytvoření doprovodného usnesení k rozhodnutí Sněmovny o navýšení rozpočtu, ve kterém by dolní komora vládu zaúkolovala předložením plánovaných kroků. Za důležité Vostrá označila i to, jak bude zajištěno financování zdravotních a sociálních služeb.

O jednorázovém příspěvku obcím by Sněmovna mohla rozhodovat příští týden. Opozice a svazy obcí po takovém řešení výpadku v příjmech volaly. Podle Vostré by ale bylo lepší vedle příspěvku malým obcím, které z příjmu zajistí základní provoz, přidat krajům. Kvitovala avizované navýšení sumy, kterou stát hodlá poslat krajům na opravy silnic, ze čtyř miliard korun na šest, i plán koalice na navýšení příspěvků na sociální služby o miliardu korun.

Návrh na zvýšení rozpočtového schodku na 500 miliard korun v pondělí schválila vláda. Deficit pro letošní rok navýšila potřetí od propuknutí pandemie. Před šířením koronaviru byl schodek rozpočtu naplánován na 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Letos ke konci května rozpočet vykázal schodek 157,4 miliardy korun. Jednorázový příspěvek obcím vyjde podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na 12,8 miliardy.

