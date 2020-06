Ilustrační FOTO - Pixabay

Odstraní Konfederaci z Capitolu?

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ve středu vyzvala další představitele Kongresu Spojených států, aby ze svého sídla, Capitolu, nechali odstranit sochy představitelů Konfederovaných států amerických a konfederačních vojáků z občanské války z let 1861-65.

Jedním z důvodů americké občanské války byl spor o otroctví, které tehdy bylo pilířem agrárních jižanských států.

Pelosiová v dopise šéfům výboru Kongresu odpovědného za péči o sochy vystavené v Capitolu napsala, že tato díla »skládají hold nenávisti, nikoliv dědictví«, a proto musejí být odstraněna.

O pomnících představitelů Konfederace se v USA diskutuje pravidelně. Zatímco někteří lidé je vnímají jako historické monumenty a součást jižanské kultury, jiní je považují za symboly rasismu a útlaku černochů. V posledních dnech se tato debata znovu rozhořela v souvislosti s vraždou černocha George Floyda při brutálním zatýkání bělošským policistou.

V Kapitolu má pomníky mnoho »osobností« americké historie, včetně velitele konfederačních vojsk generála Roberta E. Leeho a prezidenta Konfederace Jeffersona Davise.

Reuters píše, že ve společném výboru Kongresu, na jehož vedení se demokratka Pelosiová obrátila, jsou jak zástupci její strany, tak republikánů. Není zatím jasné, jak na její výzvu budou reagovat. V USA je dlouhou tradicí, že každý americký stát do Kapitolu ve Washingtonu posílá dvě sochy.

Požadavky na historickou očistu dolehly i na názvy vojenských zařízení. V zemi se nyní vede diskuse o možnosti přejmenovat zhruba desítku vojenských základen. Civilní šéf armády Ryan McCarthy, který je podřízen ministru obrany, prohlásil, že je ochoten o problému diskutovat, prorasisticky orientovaný Donald Trump to ale odmítá…

Bratr Floyda v parlamentu

George Floyd si nezasloužil zemřít kvůli 20 dolarům (468 korun), řekl ve středu jeho bratr Philonise členům právního výboru americké Sněmovny reprezentantů, kteří se na mimořádné schůzi zabývají návrhy na policejní reformy. Philonise Floyd před zákonodárce předstoupil, protože si přeje, aby smrt jeho bratra znamenala »více než zase další jméno« na seznamu lidí, kteří zemřeli po střetu s policií, řekl bratr zemřelého podle ČTK.

George Floyd byl surově zatýkán a posléze zavražděn za to, že platil falešnou 20dolarovou bankovkou…

»Jsem unavený. Jsem unavený tou bolestí, kterou cítím nyní, a jsem unavený bolestí, kterou cítím pokaždé, když bezdůvodně zemře další černoch,« řekl Floydův bratr. »Jsem tady dnes, abych vás požádal, abyste tomu učinili přítrž. Zastavte tu bolest. Zabraňte tomu, abychom byli nadále unaveni,« pokračoval Philonise.

»Prosím vás, vyslyšte moje volání, vyslyšte volání mojí rodiny, volání, jež vychází z ulic na celém světě,« uzavřel.

Demokraté v pondělí představili vlastní návrh policejní reformy, který by celostátně zakázal užívání škrticích chvatů při zatýkání a zavedl by centrální databázi nepřiměřených zákroků, aby policisté s minulostí tvrdých zákroků nemohli jen změnit svoje působiště, nebo by snížil právní ochranu příslušníků pořádkových sil stíhaných za profesní pochybení. Poslední z těchto bodů je však podle mluvčí Bílého domu nepřijatelný pro Trumpa policisty před reformními snahami veskrze brání.

Dezinformační kampaň

Ultrapravicoví aktivisté vedou internetovou dezinformační kampaň s cílem zdiskreditovat účastníky amerických demonstrací proti policejní brutalitě. Snaží se je vykreslovat jako teroristy a šířit paniku kolem údajného zapojení levicově-anarchistického hnutí Antifa. Tvrdí to středeční analýza expertů z výzkumného ústavu Atlantická rada. Vývoj podle nich ukazuje, jak může »silná síť influencerů ze sociálních médií« ovlivňovat veřejné mínění.

Závěry navazují na zprávy amerických médií, která brzy po začátku protestů spojených se smrtí George Floyda začala mapovat falešné zprávy týkající se činnosti Antify, které šíří i sám Trump.

(rom)