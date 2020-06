Děkují dárcům krve

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev někoho jiného. V takové chvíli jsme závislí na dárcích, které ale nepoznáme a nemůžeme jim přímo poděkovat. Co s tím? Zítra je Světový den dárců krve, kdy je možné všem dárcům vyslovit své »díky!«. Takové poděkování zazní i ve spolku Pionýr.

V Pionýru zazní poděkování mnohokrát a hodně hlasitě, protože do dlouhodobé iniciativy Zdravá pionýrská krev se zapojují i pionýrky a pionýři, kteří mají za sebou už desítky odběrů, informoval naši redakci Jakub Kořínek ze spolku Pionýr. Mnozí z těchto mladých dárců krve byli oceněni nejvyššími stupni Janského plakety i pionýrskými vyznamenáními. Svým příkladem získávají i řadu dalších, které přivádějí jako prvodárce.

Ani pandemie nezastavila dobrou vůli

Během koronavirové krize některé nemocnice hlásily nedostatek krve a jejích složek a oslovovaly registrované dárce, mezi nimi i ty pionýrské. Na odběrová místa vyrazili například Ivana Vejvodová z Jaroměře, Darina Zdráhalová z Kroměříže, Jiří Perkner z Chomutova, Vojta Zeman z Horní Cerekve a další.

Mezi pionýrskými dárci byl i Radovan Mlejnek z Prahy, kterého jsme se zeptali, jestli neměl vzhledem k epidemiologické situaci obavy a co ho vlastně k darování vede. »Obavy jsem neměl. Jsem registrovaný dárce, a tak když mi z nemocnice poslali výzvu, řekl jsem si, že to určitě mají vymyšlené, a šel jsem. A proč jsem začal darovat? Pomáhá to druhým a mě to nic nestojí. Také jsem navrhoval triko pro projekt Zdravá pionýrská krev a chtěl jsem ho s čistým svědomím nosit. Navíc mám od malička krajně nepříjemný pocit z injekčních stříkaček a rozhodl jsem se, že to musím zlomit. Vlastně je to pro mě kombinace pionýrských ideálů Pomoci a Překonání,« řekl Mlejnek.

Zdravá pionýrská krev

Takto nazvaná dárcovská iniciativa probíhá v Pionýru už od roku 2001. Jejím cílem je nacházet mezi dobrovolníky a dobrovolnicemi nové dárce, kteří se budou na transfúzní stanice vracet dlouhodobě. Řada z nich daruje skutečně nejčastěji, jak je to možné. V posledních letech také tato iniciativa rozšiřuje svůj apelační i informační záběr nejen na darování krve, ale i jejích dalších složek a také kostní dřeně.

Vše o iniciativě i další informace o krevním dárcovství najdete na adrese: pionyr.cz/cinnost/projekty/zdrava-pionyrska-krev.

(za, mh)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Pionýr, z. s.