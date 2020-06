Pozor na odklad nájemného

Využitím možnosti odložit platbu nájemného kvůli koronaviru mohou lidé přijít o příspěvek na bydlení, upozornil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Lidé, kteří počítají s pobíráním příspěvku na bydlení, by podle něj možnost odložení platby nájemného raději neměli využívat.

Nájemníci nemohou podle speciálního zákona dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou moci platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Cílem zákona není odpustit nájemné, ale ochránit nejohroženější vrstvy.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. FOTO - Wikimedia commons

Odložení platby nájemného ale podle ombudsmana může způsobit problém při poskytování příspěvku na bydlení. »Tato dávka se přiznává zásadně na nájemné, které bylo uhrazeno v předchozím kalendářním čtvrtletí. V červenci tak lidé mohou žádat o příspěvek na bydlení na nájemné zaplacené v dubnu, květnu a červnu. Pokud ale v těchto měsících využili nebo využijí možnosti odkladu, nebudou moct doložit vynaložené náklady na nájemné a na příspěvek jim nemusí vzniknout nárok,« upozornil Křeček.

Z tohoto pravidla podle ombudsmana nelze učinit žádnou výjimku. Ombudsman proto doporučuje všem, kdo chtějí o příspěvek na bydlení žádat, aby platbu nájemného neodkládali. Jestli už si platbu nájemného odložili, měli by podle ombudsmana zvážit možnost doplacení nejpozději do konce června, aby se jim náklady na bydlení vynaložené ve druhém kalendářním čtvrtletí do nároku na příspěvek započítaly. To samé se týká i nájemného za červenec, kdy je podle zákona stále možné platbu nájemného odložit. Odložení červencového nájemného může mít vliv na nárok na příspěvek na bydlení, o který by pak žádali v říjnu.

Odložení platby nájemného má podle Křečka ještě jedno úskalí. Odkladem vzniká nájemcům pomyslný dluh a později budou muset uhradit jak aktuální nájemné, tak i to odložené za předchozí měsíce. Příspěvek na bydlení ale na úhradu celého odloženého nájemného nedostanou, protože výše příspěvku je zastropována takzvanými normativními náklady na bydlení, které přibližně odpovídají částkám běžného nájemného za kalendářní měsíc. Lidé tak dostanou příspěvek na bydlení na nájemné za předchozí tři měsíce, ale už ne za měsíce, kdy jim odložením platby vznikl na nájemném dluh.

