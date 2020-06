Ilustrační FOTO - Pixabay

Budou česká vejce vzácností?

Poslanci sněmovního zemědělského výboru v tomto týdnu nepodpořili zákaz klecového chovu slepic, o zákazu v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání se bude jednat ve třetím sněmovním čtení.

Podíl nosnic v klecích v ČR klesl za poslední zhruba rok o 15 procentních bodů na 70 procent, uvedla včera předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Podle Dlouhé by přechod na chov bez klecí stál zhruba pět miliard Kč. Část z chovatelů by podle ní s chovem skončila, podle dřívějších vyjádření o tom uvažuje i Agrofert, který chová zhruba milion z 5,4 milionu nosnic v komerčních chovech.

Zemědělci argumentují tím, že k roku 2012, kdy začal fungovat zákaz chovu nosnic v tzv. neobohacených klecích, museli rekonstruovat své chovy. Cena vajec, za které je v průměru zemědělci prodávají obchodníkům, se dlouhodobě nezvyšuje. »Loni byla průměrná cena vajec 1,7 korun. Před 22 lety šlo o 1,9 koruny za kus,« dodal předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Cena se tak v průměru nezvýšila ani s přechodem části chovů na neklecové systémy. Pro spotřebitele vejce vloni stály 3,14 koruny za kus, uvedl Pýcha.

Předseda Zemědělského družstva Senice na Hané Jaroslav Navrátil řekl, že v případě zákazu klecových chovů družstvo, které má kolem 80 000 nosnic, s produkcí vajec skončí. Do zisku se chov od roku 2012 dostal jednou, v době zvýšení cen kvůli fipronilové kauze, dodal.

Podle odborných vyjádření je úhyn nosnic v klecových chovech menší než ve voliérách nebo volných chovech, sdělila profesorka Eva Tůmová z katedry speciální zootechniky České zemědělské univerzity v Praze. Podle prorektorky Martiny Lichovníkové z Ústavu chovu a šlechtění zvířat agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ale nejde obecně zhodnotit, zda jsou lepší podmínky pro život nosnic v klecích nebo mimo ně. Mimo klece mají slepice lepší možnost přirozeného chování jako je hrabání nebo popelení se. Podle Dlouhé by následkem zákazu klecí bylo snížení české soběstačnosti v produkci vajec. Pokud by se slepice chovaly na stejné ploše jako nyní v klecích, jejich počet by se snížil v ČR o třetinu.

V EU se vloni snížil počet nosnic v klecích o 2,5 procentního bodu na zhruba 48 procent. Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012.

(ng)