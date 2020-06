Ilustrační FOTO - Pixabay

Schillerová podporu KSČM nezískala

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nedostala od komunistů příslib podpory pro zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun. Výkonný výbor ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu, aby ve Sněmovně navrhl vrátit návrh novelizace státního rozpočtu vládě k přepracování z důvodu velkého deficitu a nekonkrétních dat.

Poslanci KSČM by měli se zástupci kabinetu jednat o upraveném návrhu novely zákona s odpovídajícím snížením deficitu směrem k jasně určeným výdajům. Komunisté rovněž vyzvali vládu, aby nejpozději do září předložila koncepci konsolidace veřejných financí na sedm let dopředu.

Schillerová o podpoře zvýšení deficitu eráru jednala se členy Výkonného výboru ÚV KSČM. Sněmovna původně schválila čtyřicetimiliardový deficit, kvůli pandemii koronaviru ho dvakrát zvýšila na nyní schválených 300 miliard korun. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip po zhruba dvouhodinovém jednání před novináři nevyloučil možnost, že o postoji může rozhodnout až ústřední výbor strany příští sobotu, což už za pár hodin neplatilo, rozhodlo už širší vedení strany.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Ministryně původně chtěla projednat zvýšení deficitu ve Sněmovně už v úterý 16. června ve stavu legislativní nouze. Po jednání však sdělila, že týdenní odklad by nepovažovala za zásadní problém. S tím, že by odcházela už s konkrétním stanoviskem strany však podle svých slov moc nepočítala, s tím, že neuspěje, zřejmě také ne.

»Pokud nebude novela o státním rozpočtu, budeme se rozhodovat podle konkrétní situace,« uvedla Schillerová. Sdělila také, že si neumí představit, že by kabinet v okamžiku, kdy mnozí lidé i mnohé malé firmy bojují o přežití, jim zvedl daně. »Jdeme jinou cestou, chceme se zadlužit a proinvestovat se do prosperity, ne na úkor zátěže občanů a firem,« zdůraznila.

»Pevně věřím, že je to poslední novela,« řekla Schillerová o návrhu na zvýšení deficitu o dalších 200 miliard. Kolegům ve vládě prý řekla, že s těmito penězi už bude muset kabinet při řešení následků pandemie vystačit. »Je to velká částka, pokud ji dáme do ekonomiky, musí jednoznačně pomoci,« uvedla.

Filip: Chceme se zachovat solidně

»Situace není jednoduchá pro nikoho – ani pro vládu, ani pro nás. Ale zatím si výkonný výbor ponechal čas na to, aby věc uzavřel a řekl stanovisko, za kterým si budeme politicky stát v Poslanecké sněmovně. Ať už jde o návrh státního rozpočtu nebo o návrhy, které vrací Senát do Sněmovny o kompenzacích pro obce a kraje,« prohlásil před novináři ještě před rozhodnutím výkonného výboru Filip. »My se chceme zachovat solidně, a když řekneme, že to platí, tak pak našich 15 poslanců vždy realizuje ten politický program. Zatím nemám stanovisko členů výkonného výboru, zda chtějí rozhodnout sami. Řada věcí, které vláda představila, je už předprojednána – zejména investiční projekty pro obce a kraje,« dodal předseda strany.

»Rádi bychom věděli, proč je takový spěch. Druhá věc je, že bychom se rádi dozvěděli, jak bude schodek konsolidován, co bude vláda navrhovat na příštích sedm rozpočtových let,« uvedla už ve čtvrtek předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Za důležité označila i to, jak bude zajištěno financování zdravotních a sociálních služeb. Postoj KSČM by podle ní mohl směřovat k doprovodnému usnesení, ve kterém by dolní komora vládu zaúkolovala předložením plánovaných kroků. Tím už mnohé pro jednání naznačila.

Stát musí s obcemi táhnout za jeden provaz

Schillerová jednala s komunisty také o jejich výhradách k rozsahu příspěvků pro obce. KSČM by plánovanou podporu 1200 korun na obyvatele chtěla poskytnout pouze obcím do 3000 obyvatel. Ministryně však o rozdělování podpory pro obce podle velikosti mluvit nechtěla. Příspěvek označila za gesto smíru, které má zajistit, že stát s obcemi potáhnou při řešení ekonomických dopadů pandemie za jeden provaz.

»Vysvětlovala jsem, že vláda nechtěla dál hrotit vypjatou situaci, která nastala se starosty. My skutečně nemůžeme objet 6200 starostů a vysvětlovat jim to. A tady se začalo trochu kupčit s jejich strachem a obavami. My potřebujeme táhnout za jeden provaz. Rozhodli jsme se kompenzovat mnohonásobně nad rámec kompenzačního bonusu,« zdůraznila Schillerová.

Uvedla, že propad způsobený kompenzačním bonusem pro obce bude asi 4,5 mld. Kč, ale vláda jim dává 12,8 mld. Kč. Důvody jsou podle ní jediné – aby stát, kraje, města a obce společně investovaly. Připomněla i dohodu premiéra Andreje Babiše (ANO) se zástupci krajů ve výši 10 mld. Kč na investice do silnic druhé a třetí třídy pro léta 2020 a 2021. »Jsme připraveni si půjčit a jsme připraveni tyto peníze masivně do ekonomiky napumpovat,« prohlásila s tím, že jde o gesto smíru.

»Nejde o to, zda má jít o obce se třemi nebo pěti tisíci obyvateli. Vláda navrhuje zatím kompenzace plošně, my neplošné kompenzace. Uzavřeno to však není. Ještě se rozhodneme, jak se zachováme při hlasování ve Sněmovně,« reagoval Filip.

(ku)