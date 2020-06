Ilustrační FOTO - Pixabay

Arabský apel

Izrael nemůže očekávat normalizaci vztahů s arabským světem, pokud přistoupí k anexi území na Západním břehu Jordánu. V nejčtenějším izraelském deníku Jediot Achronot to včera napsal velvyslanec Spojených arabských emirátů (SAE) v USA.

Někteří izraelští činitelé již dříve odmítli, že by izraelské vyhlášení svrchovanosti nad židovskými osadami na okupovaném Západním břehu Jordánu mohlo zpomalit zlepšování neoficiálních vztahů Izraele s arabskými státy Perského zálivu, které s Izraelem sdílejí obavy z rostoucího vlivu Íránu. Velvyslanec SAE ve Washingtonu Júsif Utajba ale neobvykle v izraelských novinách apeloval na izraelskou veřejnost, aby anexi nepodpořila. Utajba napsal, že plánovaný krok Izraele by byl nelegálním zabráním území, se kterým Palestinci počítají pro svůj budoucí stát. »Anexe by - zcela určitě a okamžitě - překazila izraelské snahy zlepšit bezpečnostní, ekonomické a kulturní vazby na arabský svět a SAE,« uvedl Utajba v článku, který nejprodávanější izraelský list otiskl v hebrejštině.

Izrael nemá oficiální diplomatické vztahy s arabskými státy Zálivu, sdílené obavy z regionálního vlivu Íránu ale v uplynulých letech vedly k částečnému zlepšení vztahů. V květnu společnost Etihad sídlící v Abú Zabí podnikla první let SAE do Izraele, na palubě stroje byly prostředky na pomoc Palestincům zasaženým pandemií. »Všechen pokrok, který jste viděli, a změny postojů k Izraeli – to, že lidé začali Izrael více akceptovat a být k němu méně nepřátelští - to vše by mohlo zvrátit rozhodnutí o anexi,« uvedl Utajba na videu, které bylo k článku připojeno. Jediné arabské státy, s nimiž má Izrael oficiální diplomatické vztahy, jsou Jordánsko a Egypt.

(čtk)