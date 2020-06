Petr Vojnar (s obrazem Míši) v Horních Počernicích kraloval.

Horní Počernice pro Debru

Adeptů na Akci týdne bylo tento týden víc. Mohlo jít o oba Koncerty pro 100 v pražském Divadle Broadway, kde vystupovala Helena Vondráčková či o den později Vojta Drahokoupil s exkluzivními hosty jako klaďaskou-workoholičkou ze Slunečné Evou Burešovou, bronzovým superfinalistou aktuální SuperStar Martinem Schreinerem či držitelem Divadelní ceny Thálie Peterem Pechou. My jsme nakonec ale vybrali charitativní počin v divadle v Horních Počernicích (divadlopocernice.cz), kde se po koronavirové pauze otvírala kultura vskutku originálním způsobem.

Muzikálová diva Míša Nosková si sem za podpory městské části Praha 20 pozvala na charitativní hudební pořad na podporu Nadace Debra (debra.cz), která se stará o pomoc pacientům s nemocí motýlích křídel, svého partnera, iluzionistu Jindřicha, moderátora, baviče a branžovního všeuměla Petra Vojnara, někdejší hvězdu boybandu T-boyz, a v neposlední řadě muzikálovou naději Kateřinu Herčíkovou, představitelku hlavní role v muzikálu pražské GoJa Music Hall Čarodějka.

Nebyl to ale v počernickém divadle ve středu jediný počin. Ještě se tu natáček koncert, který se sestříhá a půjde na podporu Debry ven na Mall TV. Hlavní hvězdou tohoto neveřejného koncertu vedle Míši Noskové byla nestárnoucí herečka a zpěvačka Kateřina Brožová, která si po letech přesvědčivým způsobem osvěžila svou Knížku snů z muzikálových Bídníků a s Míšou si zazpívala duet z dalšího slavného muzikálu Miss Saigon. Asi není náhodou, že ve středu se z muzikálové produkce zpívaly jen kusy uváděné v minulosti i současnosti právě v GoJa Music Hall, ačkoli se vyloženě nedá říct, že tento svatostánek z holešovického Výstaviště by byl Míšinou domovskou scénou.

Nestárnoucí klenot Kateřina Brožová

Večerní hudebně-zábavná show, na kterou nás Míša mohla pozvat, protože ta už byla otevřena i širšímu publiku, se bude vysílat v nejbližší době na sociálních sítích jejích aktérů.

A právě o sociálních sítích, o čase korony, resp. o bulváru, se mluvilo nejvíc. A paradoxně se vůbec víc mluvilo než zpívalo, což je trochu – při kvalitách Míši i Katky Herčíkové - škoda. Míša navíc zpívala prakticky jen anglicky (jakkoli její Somebody To Love z repertoáru Queenů - Míša bude mít hlavní roli v chystaném hitmuzikálu We Will Rock You – bylo excelentní a jedno »love« hlavní ozdoba večera natáhla na neskutečných 20 vteřin!

Paradoxně nejvíc času v 90minutovém programu ale vzal na svá bedra Petr Vojnar, který mj. vedle zajímavých příhod bavil publikum i aktuálními vtipy. Koronavirovou krizi například označil za komplot tří firem (Lockdown, Rohlík a PornHub), sociální síť Instagram zase jen za adresu pro fotky, jídlo a »kozy« (netřeba překládat jaké). Petr nás ujistil, že čas korony mu umožnil po čtvrtstoletí v braži se »refreshnout«, a o tom, nakolik se mu to podařilo, se budete moci přesvědčit od září v Divadle Radka Brzobohatého, kde bude hrát samotného Vinnetoua!

Roman JANOUCH

FOTO – Radek JANDA