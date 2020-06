Nefér přesilovka pět na jednoho

Připadá mně to jako hokejová přesilovka pět na tři..., kdyby to pravidla povolovala, řekl bych pět na jednoho. Předseda KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip poskytne ruskému listu Krasnaja zvezda rozhovor, kde vyjádří názor komunistické strany a části voličů na téma ruské legie a nastane lynčování. Mimochodem, kdo je jen trochu historie znalý, ví, že působení československých legionářů na Rusi nebylo tak křišťálově čisté, jak dnešní historie uvádí, byť na druhou stranu zpochybnit jejich přínos pro vznik československého státu nelze, a Filip to ani neučinil. Jen poukázal na jisté, nikoli nevýznamné historické nesrovnalosti s tím, že bral v potaz, a nemohl jinak, i nezanedbatelnou část ruské veřejnosti, která působení legionářů v Rusku pozitivně rozhodně nevnímá. Toť vše.

Poté nastane okamžik, kdy jest pranýřován těmi, či zástupci těch politických stran, kteří/které tu za posledních třicet let naprosto bezostyšně prodali Českou republiku cizímu kapitálu.

Promiňte, ale tohle já nechápu. Jak si vůbec tito lidé a jejich mateřské partaje mohou dnes třeba právě v této souvislosti dovolit otevřít ústa? Kde berou odvahu pasovat se do rolí soudců, když naši zemi doslova zplundrovali ve prospěch těch zemí, které historicky v kritických momentech takříkajíc zapomněli, že nějaká ČR existuje? Ti by dnes měli chodit kanály a strachovat se, aby je náhodou neobjevil nějaký potulný speleolog.

Nerozumím tomu, proč v těchto dnech neřeší Sněmovna třeba kauzu bývalé společnosti Sevak, jediné továrny v Česku, která je zřejmě schopna vyrábět vakcínu proti COVID-19. Dnes ovšem ve vlastnictví americké společnosti Novavax, avšak státem prodána již v roce 2001. A těchto PROČ? bychom našli desítky. Tedy PROČ? Protože snazší je udělat si terč z Filipa, notabene při přesilovce pět na jednoho. Na víc tihle srabové totiž nemají.

Milan ŠPÁS