Džin vyskočil z lahve

Když se neuváženě a provokativně sejmula pražská socha maršála Koněva, tušili mnozí moudří lidé, že to může vyvolat lavinu reakcí, kdy budou ohroženy i další sochy. Nikdo však v České republice nemohl počítat s tím, že další rasistický incident vůči Afroameričanům v USA vyvolá nebývalou lavinu strhávání tamních soch. Ano, v americkém provedení se jedná o sochy hlasatelů otroctví, otrokářů a dalších postav, jež otroctví a rasismus symbolizují. Rasismus je zhoubná a naprosto nepřijatelná ideologie, proto lze pochopit hněv demonstrujících jak v USA, tak v Británii i dalších zemích. Otrokáři a rasisté si nezaslouží čest být stále na očích generací, protože jejich činy byly nezřídka zločiny – zločiny proti lidskosti!

Nejsem však pro spontánní strhávání. Každou takovouto sochu musí přece posoudit kompetentní orgán (v diskusi s občany), protože dav na ulici, byť by měl sebelepší úmysl, zpravidla neuvažuje racionálně. Některé sochy by mohly dokonce zůstat jako svědectví doby a dostat »doplňující tabulky«, na nichž se vysvětlí, co dobrého i zlého dotyčný vykonal. V té souvislosti nechápu, proč dostávají »co proto« i sochy Kryštofa Kolumba, který neprovozoval otrokářství. Je to snad málo být objevitelem nových světadílů? To by pak musel být negativní postavou každý, kdo objevil cokoli nového. Zneužít se dá všechno. Myslím, že za zotročování Kolumbus nemůže.

Naopak socha antifašisty, vojáka Koněva, jenž bojoval proti formě rasismu zvané fašismus a nacismus, je symbolem pozitivního lidského hnutí a ve slušné demokratické společnosti musí zůstat součástí veřejného prostranství. Proto nelze ztotožňovat zdravé snahy o odstraňování rasistických symbolů se zlomyslnou likvidací sochy osvoboditele od fašismu.

Do skupiny vítězů ve druhé světové válce nad nacistickým barbarstvím patří i Winston Churchill, jenž vedl Velkou Británii v rozhodujícím období bojů s hitlerovským Německem. I on si zaslouží sochu. Avšak poměřím-li Churchilla měřítkem, které použili zastupitelé Prahy 6 v čele se starostou Kolářem na Koněva, pak má jeho politika také výrazně stinné, dokonce zločinné stránky. Projevoval se rasisticky proti obyvatelům britských kolonií. Jak uvedl sochař Petr Karous pro Haló noviny, Churchill je přímo zodpovědný za nejhorší excesy poslední fáze britského koloniálního impéria, včetně smrti nevinných lidí. S jakým opovržením hleděl na Gándhího!

Pokud měl někdo nutkání tuto historickou skutečnost zvizualizovat nápisem »rasista« na pražské Churchillově soše na náměstí stejného jména v Praze 3, pak tomu rozumím, ale jeho čin neschvaluji, protože je to vandalství. Správné je posoudit v diskusi s Pražany zásluhy i průšvihy Winstona Churchilla a tyto napsat na doplňující tabuli. Tu umístit na podstavec sochy, který je k tomu dostatečně přizpůsoben. A pokud bude opakovaně docházet k potřísnění sochy, pak doporučuji ji odstranit (tedy ji tím ochránit) a uschovat do depozitáře s tím, že by jí velmi slušelo stát se součástí rodícího se muzea 20. století.

Jakmile nezodpovědní komunální politici začali se sundáváním jedné konkrétní sochy z veřejného prostranství, je legitimní se zamyslet i nad dalšími sochami. Dvojí metr je nepřijatelný. Starosta Kolář a jeho spolupracovníci otevřeli špunt a džin vyskočil z lahve.

Monika HOŘENÍ