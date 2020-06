Ilustrační FOTO - Pixabay

Závěr základní části ligy rozdělí týmy do nadstavby

Základní část první fotbalové ligy vyvrcholí v neděli posledním 30. kolem, které rozhodne o rozdělení týmů do nadstavby. V šestičlenné skupině o titul zbývá poslední volné místo, na němž zatím figuruje Ostrava. Šanci ale mají i nováček z Českých Budějovic a Slovácko. O start v prostřední skupině o Evropu se na dálku utkají devátá Mladá Boleslav s jedenáctou Olomoucí.

Vedoucí Slavia bude doma proti Zlínu hájit šestibodový náskok v čele tabulky před druhou Plzní, která nastoupí v Olomouci. Třetí Jablonec se představí na hřišti desátých Bohemians 1905, kteří už mají jistý start ve skupině o Evropu. Čtvrtou Spartu čeká zápas na Slovácku, poslední Opavu proti Českým Budějovicím po čtvrtečním odvolání kouče Jiřího Balcárka povede nová dvojice trenérů Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Obhájce trofeje Slavia už sice má jisté vítězství v základní části, ale po středeční remíze 2:2 v Ostravě se její náskok v čele tabulky opět snížil. Pražané se pokusí zabrat proti třináctému Zlínu a potvrdit, že jsou doma nejlepším týmem soutěže. V Edenu neprohráli v lize už 29 utkání, "Ševce" ovšem na svém stadionu porazili v jediném z posledních tří duelů. Zlín v minulém kole prohrál 0:3 v Plzni.

"Nemůžeme se moc koukat na to, co bylo a co bude. Je to poslední zápas základní části, musíme každé kolo brát zvlášť. Hrajeme v domácím prostředí, musí nás zajímat jen nedělní zápas a zisk tří bodů. Určitě nás čeká nesmírně náročné utkání, se Zlínem jsou to vždy takové přetahované. Je to houževnatý soupeř, který tady v Edenu hraje vždy dobře," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň se představí v Olomouci, která má ještě naději na to, že se vyhne skupině o záchranu. Západočeši v lize už 10 zápasů neprohráli a na jaře pod vedením trenéra Adriana Guľy nezvítězili jen v jediném z devíti kol. S Hanáky v nejvyšší soutěži bodovali v posledních 11 utkáních. "Myslím, že to bude zajímavý zápas pro ně i pro nás. Jedeme tam samozřejmě s přáním zvítězit. Jsme připravení na to, abychom dokázali zvládat zápasy takto rychle po sobě," řekl asistent trenéra Viktorie Marián Zimen.

Olomouc musí k postupu do prostřední skupiny Západočechy porazit a zároveň doufat v prohru Mladé Boleslavi v Karviné. "Přijede k nám Plzeň, což je tým s nejlepší formou na jaře, takže to bude hrozně těžké. My ovšem máme stále šanci vybojovat si místo ve skupině o Evropu a dokud tato šance žije, budeme se o ni rvát," uvedl kouč Sigmy Radoslav Látal.

Vedle Slavie a Plzně mají jistotu účasti v nejlepší nadstavbové skupině také třetí Jablonec, čtvrtá Sparta a pátý Liberec, který doma přivítá Ostravu. Právě Baník figuruje na šesté příčce, znamenající jako poslední start v bojích o titul.

Šanci na elitní skupinu drží také nováček z Českých Budějovic, který je na sedmém místě jen o bod pozadu, a Slovácko, jež zaostává o dva body. "Asi nikdo nepočítal s tím, že kolo před koncem základní části budeme moci přemýšlet o skupině o titul. Myslím, že pro klub je to obrovský úspěch. Uděláme vše pro to, abychom uspěli," řekl kouč Dynama David Horejš.

Jihočeši pojedou do Opavy, která nevyhrála šest kol po sobě a klesla na poslední místo o bod za Příbram. Zvednout ji má nové duo trenérů. "Na premiéru se moc těšíme, věřím, že to dobře dopadne. Klukům musíme dodat sebevědomí, hlavní je, aby věřili tomu, že to můžeme dokázat," řekl Kováč.

Mladá Boleslav vyhrála jediné z posledních 11 kol a zvednout se pokusí na hřišti čtrnácté Karviné. K jistotě startu ve skupině o Evropu, kterou vloni opanovala, jí stačí bod. "To, že nám ještě hrozí pád do poslední skupiny, je vyvrcholením našich nedobrých výkonů. Po karanténě se nám výsledkově nedaří a prolomit tuto bilanci právě v Karviné nebude snadné, čeká nás tam boj o každý metr hřiště," řekl kouč Středočechů Jozef Weber, který v minulosti Slezany vedl a odkoučuje 150. zápas v lize.

V záchranářském souboji přivítají dvanácté Teplice, které nevyhrály v lize pětkrát po sobě, patnáctou Příbram. Všech osm utkání začne v neděli v 17:00. Na stadionech může být kvůli opatřením proti novému koronaviru přítomno maximálně 500 osob.

(čtk)