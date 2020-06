Ilustrační FOTO - Pixabay

F1 zrušila tři závody, piloti se letos stupňů vítězů nedočkají

Ve zkrácené sezoně formule 1, jejíž start byl kvůli pandemii nového typu koronaviru odložen z března na červenec, se nepojedou Velké ceny Ázerbájdžánu, Singapuru a Japonska. Vedení šampionátu tyto tři závody zrušilo, protože za současné situace není možné je uspořádat. Piloti si letos nebudou moci vychutnat tradiční oslavy s trofejemi a šampaňským na stupních vítězů.

"Pro cesty do Japonska stále platí řada omezení. Příprava městských okruhů v Singapuru a Baku by zabrala příliš mnoho času," uvedlo vedení formule 1 v prohlášení na svém oficiálním webu. "Právě kvůli těmto komplikacím jsme rozhodli o zrušení závodů," dodalo.

"Sice se mělo jet až za tři měsíce, ale kvůli zákazům a omezením přístupu k částem trati není v našich silách závod připravit. Roli samozřejmě hraje i zákaz shromažďování a omezení cestování," uvedli v prohlášení organizátoři Velké ceny Singapuru. "Zkusili jsme všechno, ale bylo málo času," přidali pořadatelé závodu v Baku.

Nový ročník formule 1 by měl se čtyřměsíčním zpožděním odstartovat 5. července v Rakousku a týden nato se na okruhu ve Spielbergu pojede znovu. Pak se šampionát přesune do Maďarska, následovat budou dva závody v Silverstonu a Velké ceny Španělska, Belgie a Itálie v Monze, kde by se mělo jet 6. září.

Další program mistrovství světa je zatím nejasný a měl by být oznámen v nejbližších týdnech. Většina Velkých cen by se měla jet v Evropě. Podle BBC je již téměř jisté, že dvě Grand Prix bude hostit také německý Hockenheimring, zatímco stáj Ferrari nabídla uspořádat závod na svém okruhu v Mugellu.

Vedení šampionátu stále věří, že se podaří odjet 15 až 19 závodů a nevzdává se ani naděje na odloženou Velkou cenu Kanady, kterou by chtělo přesunout na září. Jet by se mělo také v Soči, které rovněž nabídlo, že uspořádá dva závody. Kvůli pandemii jsou v ohrožení závody v USA, Mexiku a Brazílii.

Původně měla mít letošní sezona 22 závodů, ale kvůli šíření nemoci covid-19 muselo být zrušeno už sedm závodů. Změny se mimo jiné dotkly vůbec prvního závodu ve Vietnamu nebo Velké ceny Nizozemska, která se do programu šampionátu měla vrátit po 35 letech.

Piloti se letos v F1 budou muset obejít bez stupňů vítězů

Piloti formule 1 si v letošních závodech mistrovství světa nebudou moci vychutnat tradiční oslavy s trofejemi a šampaňským na stupních vítězů. Kvůli hygienickým opatřením v souvislosti s šířením koronaviru odpadnou i další obvyklé součásti Velkých cen.

"To, na co jsme byli zvyklí v minulosti, nyní zkrátka dělat nemůžeme," uvedl na webu šampionátu jeho ředitel Ross Brawn. "Nebudou stupně vítězů, ale rádi bychom něco udělali po závodě na roštu. Mohly by se třeba na dráze seřadit vozy a jezdci by stáli před nimi."

Odpadne také předávání trofejí přímo z rukou místních hodnostářů. "Ale už jsme to nějak vyřešili, máme plány na různé postupy, teď zjišťujeme, jak je budeme moci prezentovat v televizi," uvedl Brawn.

Chybět bude i tradiční předzávodní přehlídka pilotů, nicméně vzhledem k tomu, že na tribunách nebudou diváci, stejně by neměla smysl. Jezdci ani nebudou společně stát při hymně pořadatelského státu.

"Přehlídka jezdců nebude, protože nemůžeme dát dohromady 20 pilotů na tahač náklaďáku a vozit je po okruhu. Místo toho budeme s každým z nich dělat interview před garáží. Je spousta možností, jak fungovat, aniž bychom ohrozili zdraví a bezpečnost," řekl Brawn. "Tohle bude nová norma. Nevím, na jak dlouho, ale určitě na zbytek tohoto roku," dodal.

(čtk)