Temelín odpojil II. blok, začala dvouměsíční odstávka

Energetici v jaderné elektrárně Temelín krátce po 21:00 odpojili druhý blok od přenosové soustavy. Začala plánovaná zhruba dvouměsíční odstávka. Pracovníci elektrárny při ní vymění čtvrtinu paliva a dva separátory, prověří i bezpečnostní systémy. Reaktor otevřou poté, co vychladne, tedy v neděli. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Při odstávce, do které se i s dodavateli zapojí asi 1000 lidí, naplánovali energetici 55 investičních akcí.

Provozní personál elektrárny snižoval výkon druhého bloku od 18:00 tempem pět megawatt elektrických za minutu. Turbogenerátor odpojili technici od přenosové soustavy podle plánu krátce po 21:00.

"O víkendu bude technologie postupně chladnout, například v primárním okruhu budeme snižovat teplotu vody přibližně o tři sta stupňů. Některé práce, jako revizi záložního dieselgenerátoru, jsme zahájili s předstihem," řekl mluvčí. Reaktor začnou energetici otevírat potom, co vychladne, od neděle. Otevírání reaktoru potrvá asi čtyři dny.

Druhý blok nepřetržitě vyráběl od loňského 10. srpna. Při nynější odstávce vymění pracovníci elektrárny 42 ze 163 palivových souborů. Zkontrolují také bezpečnostní systémy a vymění dva separátory, což jsou zařízení, která páru zbavují vlhkosti a přihřívají ji.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 6,7 TWh.

