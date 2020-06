Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Návštěva Tchaj-wanu? Dětinské, krátkozraké a nediplomatické

Čína se snaží o tvrdší postoj vůči těm, kdo udržují kontakty s Tchaj-wanem, který Peking pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Chystaná tchajwanská mise předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nepomůže, ani neuškodí, řekl.

Další dva diskutéři, místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jiří Kobza (SPD) a jeho člen Daniel Pawlas (KSČM), naopak před důsledky cesty varovali. »Celé to, co předvádí pan předseda Senátu je jeho trucpodnik, aby se zviditelnil. Nemohu si odpustit to tak říci, protože zahraniční politiku dělá vláda. Tvrzení předsedy Senátu, že jde hájit demokracii na Tchaj-wan, je také trochu úsměvné,« prohlásil Pawlas s tím, že podíváme-li se na index demokracie v jednotlivých zemích světa, pak Tchaj-wan je daleko za námi, a je to demokracie s výhradami. Vystrčilovo zdůvodnění cesty pak označil za »proklamace a hesla«. Svým jednáním podle něj šéf horní komory svou misí uškodí České republice a poškodí české zájmy.

Daniel Pawlas (KSČM).

Udivila ho Vystrčilova neznalost diplomatického světa. »My v současnosti opravdu potřebujeme nastartovat ekonomiku. Jsme členy Evropské unie, a pokud něco chceme důrazně Číně vzkázat, máme to dělat prostřednictvím EU, která vznikla právě víceméně jako protiváha k USA, Rusku a Číně, těmto globálním hráčům,« zdůraznil Pawlas s tím, že ČR sama o sobě nezmůže v mezinárodní politice mnoho.

Čína podle Petříčka »postupně přitvrzuje, co se týče kontaktů s Tchaj-wanem«. Ministr na rozdíl od poslanců uvedl, že cesta není v rozporu s českou politikou jedné Číny. »My si v rámci politiky jedné Číny vyhrazujeme, že budeme udržovat vztahy s Tchaj-wanem,« řekl s tím, že ČR by měla ve vztahu k Číně využívat toho, že je členem EU.

»Nemyslím si, že by tato cesta (Vystrčila na Tchaj-wan) nějakým způsobem pomáhala, ani nebude škodit. Tu cestu doporučit nemohu, ale není v mých pravomocích ji nějak zakazovat,« uvedl dále ministr. Nemyslí si, že by návštěva zásadně poškodila české obchodní vztahy s Čínou. Připomněl, že řada čínských příslibů ohledně investic v ČR nebyla naplněna.

Kobza uvedl, že Vystrčilova cesta, která se má uskutečnit na přelomu srpna a září, bude představovat »zásadní odklon od české oficiální zahraniční politiky«. Vystrčilovo zdůvodnění cesty potřebou dodržovat principy a hodnoty demokratického státu a nejen »počítat grošíky«, přišlo Kobzovi jako »nesmírně arogantní a klukovina«.

Bez Číny to ve světě už nepůjde

Daniel Pawlas v pořadu připomněl, že česká ekonomika je extrémně otevřená, zaměřená prioritně na export. »Jde tedy o zvyšování exportu do Číny. Tchaj-wan je spíš investorem, využívá levné pracovní síly,« uvedl. Je podle něj potřeba zvýšit kontakty s Čínou a začít se výrazněji prosazovat. »Právě teď přichází období, kdy čeští exportéři můžou výrazně uspět v zahraničí, a čínský trh je jeden z těch, kde ČR má šanci uspět v globálním měřítku,« prohlásil poslanec KSČM.

Pokud jde o to, že vzájemný zahraniční obchod s Čínou je dlouhodobě v neprospěch ČR, podle Pawlase je třeba hledat příčinu. »Příčina je v tom, že nejsme schopni vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou tak, aby u Číny mohly uspět. Čína se v posledních desetiletích vyšvihla ve světového ekonomického hegemona. My jsme spíše nyní nějakou světovou montovnou, i když se nám to nemusí líbit,« dodal Pawlas.

Vystrčilova cesta podle něj minimálně ohrozí ty podnikatele, kteří na čínském trhu už působí, a není jich málo.

Sám Pawlas však označil za jeden z nešvarů politiku Číny vůči autorským právům. Je přesvědčen, že proti tomu se musí bojovat a EU by měla být v této oblasti vůči Číně důsledná, ČR jako malá země to není schopna sama zajistit. »Měli bychom samozřejmě apelovat, ale dodržování autorských práv je jako nešvar globální záležitost, zde pomůže pouze jednota EU,« prohlásil. Řekl také, že KSČM však ne ve všem podporuje kroky EU vůči Číně. Některé jsou podle něj v nesouladu s politikou KSČM.

Komunistický poslanec nicméně vyjádřil znepokojení ze zahraniční politiky ČR. Domnívá se, že předseda Senátu Miloš Vystrčil skočil někomu na špek. »Naše zahraniční politika jednoznačně uznává jednotu Číny. Když mu cestu na Thaj-wan ústavní činitelé nedoporučují, de facto se zaplétá do vnitročínských vztahů. To je krátkozraké, nediplomatické a dětinské,« řekl v pořadu. Poukázal rovněž na to, že Čína je pomalu nejvyspělejší a nejbohatší ekonomikou světa a bez obchodování s ní to nepůjde.

(ku)