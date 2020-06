Ilustrační FOTO - Pixabay

Příspěvek pro zaměstnavatele by měl skončit

Skupina poslanců ANO, ČSSD a Pirátů chce zrušit daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnanců. Zaměstnavatelé si podle nynějšího znění zákona mohou ročně odečíst od základu daně až 50 000 korun, které poskytnou zaměstnancům třeba na životní nebo důchodové pojištění.

Poslanci současně navrhují zvýšit celkovou částku, kterou si jedinec může odečíst od základu daně za příspěvky na své penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Dosud je tato částka 24 000 korun, nově má být podle předkladatelů dvojnásobná. Návrh novely zákona o daních z příjmů už zákonodárci tří zmíněných stran předložili k projednání ve Sněmovně. Poslanci ho už mají v lavicích.

»Tímto krokem vlastně předkladatelé vstupují do systému penzijního pojištění. Je to tedy v podstatě individuální krok, kolem kterého bude nutná diskuse, protože tam jde o souvislosti. Jde vůbec o to si ujasnit, jaká role soukromého penzijního pojištění má v budoucnu vůbec být,« reagoval pro náš list člen rozpočtového výboru Sněmovny a stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš.

Člen rozpočtového výboru Sněmovny a stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš.

Uznal ovšem, že další pilíř, ten připojišťovací, není nijak dvakrát výhodný jak pro pojištěnce, tak není ani nijak ziskový pro pojišťovny. »Pro pojišťovny je důležité pouze to, že obhospodařují poměrně velký objem peněz. Takže je to snaha podpořit to, aby lidé více využívali penzijní připojištění. Ale je to krok, který je mimo souvislosti diskusí kolem důchodového pojištění,« zdůraznil komunistický poslanec.

Ke zrušení daňového osvobození příspěvku zaměstnavatele poslanci hnutí ANO, sociální demokracie a Pirátů uvádějí, že jde o odstranění selektivní daňové podpory. »Tento produkt je nicméně obecně zejména kvůli způsobu jeho nabízení a taktéž zpoplatnění přidružených služeb poměrně problematickou záležitostí. Podle předkladatele by pak k němu neměla existovat přímá finanční pobídka ze strany veřejné moci,« uvádějí poslanci v důvodové zprávě, která je součástí předlohy. »Nepředpokládají se výrazné hospodářské ani fiskální dopady na státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů, a to z důvodu fungování alternativních produktů,« dodávají předkladatelé.

Jiří Dolejš očekává k tomuto návrhu velkou debatu. »A pochopitelně, když chtějí ulevit v této oblasti, tak zase ubírají podporu v jiné oblasti. To je čistě z nějakých efektních důvodů nějaké vybilancovanosti státní podpory. Ale člověk si říká, proč se tyto věci mají řešit cestou poslaneckého návrhu. Zda by nebylo lépe tyto věci probrat v širších souvislostech,« povzdechl si stínový ministr financí za KSČM.

Návrh daňové novely nejprve posoudí vláda. Až se k němu vyjádří, dostanou ho k projednání poslanci. Také tady platí, že není jisté, zda ho Sněmovna stačí projednat do konce volebního období. Protože nejen kvůli koronavirové krizi je v hlubokém skluzu s projednáváním předloh. Jednání také mnohdy až nepochopitelně brzdí neustálá zdržovací taktika pravicové opozice.

(ku)