Budování světové internetové sítě

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX vynesla na oběžnou dráhu osmou sérii přibližně 60 družic pro síť Starlink.

Jde o satelitní síť, kterou buduje společnost Space Explorations Technologies (SpaceX) americko-kanadského podnikatele jihoafrického původu Elona Muska (48). Cílem tohoto ambiciózního projektu je poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu pro celou planetu prostřednictvím tisíců satelitů na nízké oběžné dráze ve třech výškových pásmech v rozmezí od 440 do 1200 kilometrů nad Zemí. Celkové náklady na Starlink byly v květnu 2018 odhadnuty na zhruba 10 miliard dolarů.

Raketa Falcon 9. FOTO - Wikimedia commons

SpaceX doufá, že se Starlink stane klíčovým zdrojem financování pro větší vesmírné projekty, jako je například plán kolonizace Marsu, kam chce společnost vypravit nově vyvíjenou loď nazvanou Starship. »Myslíme si, že toto je základní kámen na cestě k založení soběstačného města na Marsu a základny na Měsíci,« řekl při zahájení realizace projektu Musk, který již budovanou síť družic využil, když loni v říjnu přes satelity tweetoval.

V současnosti kolem Země krouží kolem 420 těchto družic. SpaceX, která se letos počátkem ledna stala firmou provozující největší počet umělých družic na světě, chce do poloviny roku dosáhnout operačního provozu zaměřeného na zpřístupnění internetu v Kanadě a části USA a v příštím roce ve zbytku světa. Prozatímní plán počítá s rozmístěním asi 12 000 družic, společnost ale uvažuje o pozdějším rozšíření sítě až na celkem 42 000 satelitů. Celá síť by podle plánů měla být hotová do konce roku 2027.

Prvních 60 satelitů sítě vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 z floridského mysu Canaveral v květnu 2019. Dosud společnost vynesla do vesmíru osm sérií po šedesáti satelitech Starlink, a to loni v květnu a listopadu, dvakrát letos v lednu, poté v únoru, březnu, dubnu a nyní. V letošním roce SpaceX plánovala s družicemi startovat každé dva až tři týdny, což ale kvůli odkladům není snadné. Raketa Falcon 9, kterou SpaceX vyvinula a provozuje, se letos v březnu stala se svým 84. letem nejvíce využívaným americkým nosičem nákladu na oběžnou dráhu.

Kritici upozorňují, že velké množství družic Starlink na orbitě kvůli hrozbě kolize znesnadní kosmické lety i pohyb současných družic. Astronomové se také obávají, že družice kvůli světelnému znečištění výrazně zkomplikují pozemské pozorování hvězd. Astronomové dokonce sepsali petici, ve které americkou Federální komisi pro spoje (FCC) žádají, aby povolení pro síť tisíců družic Starlink zrušila. SpaceX tvrdí, že problémy nejsou tak vážné a že postupně pracuje na jejich eliminaci.

Vytvořit celosvětovou satelitní internetovou síť s přibližně 900 družicemi měla v úmyslu také společnost OneWeb. Firma doposud vypustila na oběžnou dráhu 74 satelitů, letos v březnu požádala v USA o bankrotovou ochranu před věřiteli.

(čtk)