Ilustrační FOTO - Pixabay

Návrat šampionů

Jako fotbalisty, kteří právě vyhráli mistrovství světa, přivítali v minulém týdnu v Havaně pět desítek kubánských zdravotníků.

Ti se po více než dvou měsících vrátili z italské Lombardie, kde v regionálním ohnisku COVID-19 pomáhali místním lékařům. Informovala o tom agentura AFP s tím, že Kuba zdravotníky do ciziny vysílá desítky let a má velmi dobré zdravotnictví.

»Představujete vítězství života nad smrtí, solidarity nad egoismem a socialistického ideálu nad mýtem trhu,« přivítal prostřednictvím obrazovky na havanském letišti zdravotníky Miguel Díaz-Canel, prezident země.

»V Lombardii to byla těžká práce, protože oblast byla epicentrem pandemie v Itálii, ale jako na předchozích misích jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli,« citovala AFP třiapadesátiletého zdravotníka Carlose Carrillu, který stejně jako jeho kolegové vystoupil z letadla na havanském letišti v ochranné roušce a s gumovými rukavicemi. Mnozí ze skupiny také nesli kubánské a italské vlajky.

Pro lékaře Leonarda Fernándeze (68) to byla již osmá mise. »Byl jsem v Nikaragui, po zemětřesení na Haiti a v Pákistánu a také kvůli ebole v Libérii, dvakrát v Mozambiku,« popsal své předchozí pracovní cesty.

Kvůli pandemii poslala Kuba na 1870 zdravotníků do 26 zemí, kromě Itálie například také do Mexika, Andorry, Jihoafrické republiky či Kataru. Program vysílání zdravotníků do zahraničí existuje na Kubě od 60. let minulého století.

Na Kubě se od vypuknutí pandemie potvrdilo jen na 2200 případů nákazy koronavirem, z toho 83 pacientů zemřelo. Tato karibská země s 11 miliony obyvatel podle expertů nákazu velmi dobře zvládla mimo jiné díky včasným a přísným omezením volného pohybu a ekonomické činnosti. Za porušení opatření hrozily pokuty i vězení. Životy pacientů podle vlády zachránily i místní léky podávané pacientům s těžkým průběhem nemoci. Už po potvrzení prvních tří případů na Kubě - jednalo se o italské turisty - vyzvala 11. března vláda k používání roušek, které se pak staly na veřejnosti povinnými. Uzavřeny byly hranice, školy i místní veřejná doprava.

(čtk)