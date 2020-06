Dějiny se opakují

Osud USA a jejich bílých obyvatel se nezadržitelně blíží osudu Haiti a období revoluce na něm. Vše je jen otázkou času. Demografická křivka Afroameričanů a bílých mluví za vše, zvyšující se agrese bílých vůči barevným také. Je to nezadržitelný dějinný vývoj.

Světové říše jsou jako květ, který z poupěte rozkvete do velikosti a krásy, aby, až dozraje čas, odkvetl a upadl. To cituji Nelia Scipia Aemiliana.

Z mého pohledu, pohledu marxisty, je bohatství kořistěné Spojenými státy nerovnoměrně rozdělováno mezi vrstvami americké společnosti, o čemž svědčí bída jedněch a neúměrné bohatství druhých. Proto pozorujeme rabování, které činí chudí, neboť bohatí a zajištění nemají potřebu rabovat.

Dle mého je to, co sledujeme nyní v USA, revoluce srovnatelná s Ruskou revolucí roku 1905. Tehdy to tam totalita ještě ustála. Ale o dvanáct let později byl car smeten stejně jako za Velké francouzské revoluce Ludvík XVI.

USA dnes silou armády potlačí dění v ulicích, ale tím jen zametou problém pod koberec. Dějiny se opakují.

Pavel POLJANSKÝ