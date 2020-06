Jen ať na Tchaj-wan jedou

Jděte loket v paži, prchejte nohy na ramenou a probůh, ať se nevracíte! Rada senátorům dle Vladislava Vančury.

Pánové ze Senátu přivezou ostrovanům bonmot: »Groše nesmějí zvítězit nad hodnotami.« Hodnoty jsou jejich, nikoli nezbytně naše. Mohli mluvit o tolarech, jenže to by mohlo vést k nežádoucí záměně měny. Zkuste si to říct nahlas.

Peněz se u nás často nedostává, zato slova laciní. Některé výroky lze považovat za tak levné, že jsou až bezcenné. O prezidentovi lze říct, že je prase hodné vykrvení, místopředsedu Sněmovny označit za svini nebo jemněji za zmrda a neodsouzeného obvinit, že je zloděj nebo udavač. Nic se nestane, vše je v současné české normě.

Stateční se neshrbují před nikým. Ti obzvláště erektovaní občas kritizují nejen USA, ale dokonce i Izrael. Za soudružskou kritikou rychle přichází vysvětlení, že byla myšlena jinak.

Naše společnost je bezbřeze svobodná. Demokraticky přijatý zákon umožňuje zřizovat ghetta, nechat domy zdevastovat a pak je v zájmu veřejnosti vykoupit zpátky, aby mohla být podána žádost o dotaci na jejich zbourání.

Můžeme svobodně přepisovat historii a vracet se k pravidlům, která byla kdysi napsána proti cibulí smrdící spodině. Nesluší se zmiňovat, že za protektorátu šlo o Židy.

Chudáky naše města a obce nechtějí. Jistě ale přijde den, kdy bude nalezeno konečné řešení hodné 21. století. V rámci osobní svobody zatím mohou lidé (prý z vlastní volby, jak obecně věřeno) žít na ulici.

Jejich svoboda byla hrubě napadnuta osočením, že se nám bezdomovci shlukují bez roušek a odmítají jít domů.

V době, kdy kvarteto Babiš - Vojtěch - Hamáček - Prymula vyhnalo přizpůsobivé občany do domácího vězení, byli bezdomovci bezprecedentně donuceni nasadit roušky a uklidit se do stanů. Lze doufat, že zmíněný exces již byl odstraněn, stany šly do skladiště a bezdomovcům jsme vrátili svobodu žít na ulici jako doma.

Pokud budou senátoři Vystrčil a Drahoš vyprávět svoje zkazkové hodnoty dostatečně přesvědčivě, možná na ostrově zůstanou jako motivátoři. Z hodnot již zůstalo jen vyprázdněné slovo a řeč je o grošících, které u nás Tchaj-wan investuje štědřeji než Čína.

Klauni nejsou, ale šašků je, postěžoval si kdysi Jan Werich. Mnoho politiků by muselo někam odjet, aby klaunů maličko přibylo.

Jiří JÍROVEC