Další Floyd, další protesty

Zoufalí demonstranti v Atlantě v americkém státě Georgia zablokovali dálnici a bohužel zapálili restauraci řetězce rychlého občerstvení Wendy's. Nebylo to ale kvůli nedávno zavražděnému Georgi Floydovi, v USA totiž došlo k další rasové vraždě. Policie tu zastřelila 27letého černocha, který se pokusil při neadekvátním zatýkání uprchnout i za cenu použití policistova paralyzéru.

Ano, tak jako Floyd, ani Rayshard Brooks nebyl zcela bez viny, minimálně byl policisty přistižen, jak sedí na parkovišti obchodu v autě na místě řidiče pod vlivem alkoholu. Podle vlastních slov vypil na oslavě půl druhé skleničky a pak v autě usnul. A za to otce čtyř dětí hodlali policisté zatknout jako nějakého kriminálníka. Tak se rozhodl bránit. Ačkoli ale na životě ani jednoho z policistů neohrožoval a ozbrojen žádnou smrtící zbraní nebyl, na útěku byl jedním z policistů dvěma střelnými ranami zavražděn. Nejednalo se o zneškodnění »zločince« - kdyby policistovi šlo o něco takového, mohl mířit třeba na nohy Brookse. Ale on střílel do zad.

A o tom to celé v USA je. O agresivním chování převážně bělošských policistů, kteří se chovají jako pánové tvorstva. Chovali se tak vždycky, ale od té doby, co sedí v Bílém domě Donald Trump, tento brutální rasismus nabral v »největší demokracii světa« na obrátkách.

Právě tady stojí za menší rozbor nepochopitelně přetrvávající »polehčující okolnosti«, které stále někteří dokonce i levicoví aktivisté (jakkoli převážně ti věkem starší) vůči Trumpovi mají. Přitom každý, kdo není slepý, musí vidět, co je toto nebezpečné samolibé ješitné individuum s kontakty na neonacistickou scénu zač… Jeden můj přítel (se kterým se přitom neznáme přes politiku, ale přes hudební/divadelní branži) mi nedávno napsal v SMS: »Mně leží v žaludku kačer DONALD! To je typický příklad cynického arogantního gaunera, jakého svět od dubna 1945 neviděl! Podminovat Bílej dům!«

Samozřejmě jsem pochopil kolegovu nadsázku, na rozdíl od Trumpa (ale dlužno podoktnout i celé řady jeho předchůdců) nemá teroristické sklony a ví, že Bílý dům samotný za své nájemce nemůže. Také jsem ho opravil, že Trump určitě není nejhorším »státnickým« elementem od Hitlerovy éry; zapomínat bychom neměli minimálně na Pinocheta, Pol Pota, Netanjahua, Erdogana a nově pak i Bolsonara, nicméně Trumpovu podstatu charakterizoval i tak velmi trefně. Proto žádný slušný člověk, tím spíš levicový, by neměl mít pro prezidenta USA nejmenší špetku omluvy či relativizace jeho chování. Jinak je mu lhostejno, co se zase děje. Většině světa to jedno není. A tak naštěstí bouří!

Roman JANOUCH