Význam RPSN většině z nás stále uniká

Bankovní účet má v současnosti zhruba 90 procent českých domácností, zatímco před pěti lety to bylo 79 % a před deseti lety 67 % domácností. Za posledních deset let se také zvýšil počet lidí, kteří využívají elektronické bankovnictví. Nyní je to 75 % dotázaných, v roce 2010 to byla zhruba třetina.

Vyplývá to z průzkumu ministerstva financí (MF), který v lednu provedla společnost ppm factum research.

Z průzkumu dále vyplývá, že význam roční procentní sazby nákladů (RPSN) zná jen 21 % respondentů, ačkoliv 41 % lidí si myslí, že ho zná. »Z těch, kteří se domnívají, že význam znají, se část mylně domnívá, že se jedná jen o úrok a ostatní to nedokážou uspokojivě vysvětlit,« uvedlo ministerstvo. RPSN udává celkové náklady dlužníka nad rámec samotné jistiny. Kromě úrokové sazby zahrnuje i poplatky, pojištění a další platby spojené s úvěrem.

Neznalost praktického využití ukazatele RPSN ukazuje podle průzkumu skutečnost, že při rozhodování o půjčce lidé berou za nejdůležitější výši měsíční splátky (v 42 % případů). Až poté následují roční úrokové sazby (v 24 % případů) a RPSN (v 15 %).

V případě finančních produktů průzkum dále ukázal, že spořicí účet nyní využívá 56 % domácností, zatímco před pěti lety to byla třetina. Penzijní připojištění či důchodové spoření využívá zhruba polovina domácností, hypotéku má 15 %, nezajištěný spotřebitelský úvěr 12 % a třetina domácností používá kreditní kartu. Zároveň desetina respondentů využívá kolektivní investování, zatímco v roce 2015 to byla dvě procenta.

Nějakou formu pojištění podle průzkumu využívá 66 % domácností, v roce 2015 to bylo 37 %.

