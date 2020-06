Ilustrační FOTO - Pixabay

V Heřmanově Městci bez studní

Do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku unikla v souvislosti s bleskovými záplavami nafta, patrně ze skladu Správy státních hmotných rezerv. Hejtmanství vyzvalo, aby lidé kvůli tomu nepoužívali vodu ze studní.

»Studny by mohly by být kontaminované, což potvrdí, nebo vyvrátí vzorkování,« uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Sklad, ve kterém je nafta a letecký petrolej, poškodila nedělní bouřka a přívalové deště. Z jedné nádrže nafta unikla do jímky, voda poničila také část areálu. »Ropné látky z areálu se pravděpodobně průsakem dostaly během kalamity do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce,« uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Podle starostky Kostelce Evy Jirákové by se lidé, kteří mají studnu v blízkosti potoka nebo už ji znečištění zasáhlo, měli na ni obrátit. Zdroje vody a Podolský potok se budou pravidelně monitorovat a výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu v Chrudimi k vyhodnocení dalšího postupu. Zatím se jedná zhruba o 30 studní, upřesnila Jiráková. Pro ty, kteří nemají zaveden veřejný vodovod, obec případně přistaví cisternu s pitnou vodou.

Hasiči v pondělí utěsnili poškozenou nádrž pomocí tmelů a stahovacích pásek. V noci na úterý vystavěli nornou stěnu v Klešicích, aby únik látek zachytávali. Kontaminovanou vodu odčerpávala specializovaná firma.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi Ivo Rychnovského není zatím jasné, kolik nafty z nádrže uniklo. Většina zůstala v jímce a kanalizaci, která se ucpala, a odtud se znečištění rozšířilo. Část již byla odčerpána do cisterny. Případ eviduje i policie. »Na místě byli kolegové z obvodního oddělení i kriminalisté. Nadále budeme zjišťovat, zda je na vině počasí nebo lidský faktor,« uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

