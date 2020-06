Ilustrační FOTO - Pixabay

Experiment v Seattlu: život bez policie

Policisté ze čtvrti Capitol Hill ve městě Seattle na severozápadě USA se po týdnech střetů s demonstranty stáhli na konci minulého týdne z místní policejní stanice a nechali protestujícím volnou působnost. Lidé se této příležitosti chopili a ustavili v oblasti takzvanou autonomní zónu, která je experimentem pro život bez policie, napsal list The New York Times (NYT). Proti tomuto vývoji se však tvrdě ohrazuje prezident Donald Trump.

»Tento prostor je nyní majetkem lidu ze Seattlu,« píše se na obřím transparentu vyvěšeném na nyní prázdné policejní stanici. NYT popisuje nastalou situaci z poloviny jako pouliční festival a z poloviny jako komunu. Stovky lidí se scházejí, aby si vyslechli proslovy, hudební vystoupení či předčítání poezie. Bydlí na ulici ve stanech a společnými silami si zajišťují jídlo a lékařskou péči. Veřejně se promítají filmy o rasismu v Americe a děti si hrají na prázdných ulicích.

Kam to směřuje?

Zóna funguje s tichou podporou úřadů. Na místě byl šéf místních hasičů Harold Scoggins, který zprostředkovával rozhovor mezi protestujícími a vedením policie a ujišťoval se, že ve čtvrti panují náležité hygienické podmínky. »Nemám vůbec tušení, kam to směřuje,« řekl Scoggins. »Pracujeme krok po kroku na tom, jak si vybudovat vztahy, budujeme důvěru na malých věcech, abychom si to dokázali vyjasnit společně,« dodal.

Odeberte jim finance

Desítkami amerických měst stále otřásají protesty, jež země nezažila od 60. let minulého století. Demonstrace zažehlo video, na němž bělošský policista klečí téměř devět minut na krku zatýkaného černocha George Floyda, který při tom zemřel. Demonstranti protestují proti policejní brutalitě vůči černochům a proti zakořeněnému rasismu v americké společnosti. Na mnoha místech se jejich požadavky vyvinuly v heslo »Defund the Police« (Odeberte finance policii), jímž požadují snížení rozpočtu policejních sborů a přesměrování peněz na sociální programy. Protestující totiž tvrdí, že mezi občany a pořádkovými silami na některých místech panuje taková nedůvěra, že působení policie mnoho lidí spíš ohrožuje, než chrání.

Volání po reformách

Mnozí činitelé po celé zemi slíbili rozsáhlé policejní reformy a objevují se i návrhy z konkrétních měst na rozpuštění policejních sborů. Ty by měly následně znovu vzniknout v zásadně odlišné podobě, zatím však nikdo netuší v jaké. Donald Trump, který se sám nazval prezidentem zákona a pořádku, se ale proti tomuto vývoji tvrdě vymezuje a považuje ho za požadavek radikálů usilujících o rozvrácení veřejného pořádku. »Domácí teroristé ovládli Seattle, řídí je samozřejmě radikálně-levicoví demokraté,« napsal Trump na sociální síti Twitter. »Převezměte hned kontrolu nad svým městem,« vyzval v dalším příspěvku Trump starostku Seattlu. »Pokud to neuděláte, tak to udělám já. Tohle není hra. Tito hnusní anarchisti musí být okamžitě zastaveni,« pokračoval prezident. »Zajistěte nám všem bezpečnost. Běžte zpátky do svého bunkru,« odpověděla Trumpovi starostka Jenny Durkanová. Odvolávala se přitom na zprávu ze začátku měsíce, že Trumpa ukryla jeho ochranka kvůli protestům před Bílým domem asi na hodinu do krytu v Bílém domě. Trump později prohlásil, že byl v bunkru na inspekci.

Prezident po týdnech protestů prohlásil, že jeho vláda bude více investovat do výcviku strážců zákona a také přijme opatření, která usnadní drobnému podnikání v menšinových komunitách přístup ke kapitálu. Spojené státy americké potřebují silnější policejní síly a pokroku v tomto směru nepomůže označování milionů Američanů za rasisty, uvedl Trump podle Reuters při návštěvě kostela v Dallasu.

Black Lives Matter

Na transparentech protestujících často dominuje heslo Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Je to název hnutí, které upozorňuje na případy údajné brutality policistů vůči afroamerickému obyvatelstvu, které v řadě případů skončily tragicky. Vzniklo 13. července 2013 jako reakce na zabití neozbrojeného sedmnáctiletého černošského mladíka Trayvona Martina, kterého v únoru 2012 zastřelil člen místní dobrovolné hlídky George Zimmerman v Sanfordu na Floridě. Poté, co se Martin vracel z nákupu, dostali se oba muži do konfliktu, při kterém byl Martin zastřelen. Zimmerman, který je po otci běloch a po matce Hispánec, sice stanul před soudem, ten ho ale v červenci 2013 zprostil všech obvinění s tím, že šlo o sebeobranu. Verdikt vyvolal vlnu protestů a demonstrací po celé zemi. K tragédii se svého času podle ČTK vyjádřil i prezident Barack Obama. »Kdybych měl syna, vypadal by jako Trayvon,« řekl tehdy otec dvou dcer a dodal: »Myslím-li na tohoto chlapce, myslím i na své děti.« Hashtag #BlackLivesMatter se poté rozšířil do celého světa.

Hnutí má 16 poboček v USA, tři pobočky v Kanadě a aktivní je i ve Velké Británii. V roce 2016 se například po celé Británii konala série demonstrací, jež měly upozornit na údajnou diskriminaci černochů a etnických menšin v zemi. Koordinovaná akce se uskutečnila den po pátém výročí smrti Marka Duggana, jehož při noční kontrole v taxíku v severolondýnské čtvrti Tottenham zastřelil policista. Ten se hájil tím, že vystřelil v sebeobraně, střelnou zbraň ale u sebe mladík tehdy neměl.

Na všech životech záleží

Hnutí v minulosti podpořila řada celebrit ze showbyznysu, některými kritiky je ale obviňováno ze šíření protipolicejních nálad. Kritice muselo hnutí čelit třeba po masakru pěti policistů v roce 2016 v Dallasu. Motiv byl zřejmě rasistický. Vyšetřovatelé útočníka identifikovali jako 25letého černocha Micaha Xaviera Johnsona, který vyjednávačům řekl, že jeho cílem jsou bělošští policisté. Lídři hnutí útok na policisty odsoudili s tím, že jim jde o spravedlnost a důstojnost, ne o vraždy policistů. Tehdy se sociálními sítěmi začal šířit hashtag #BlueLivesMatter podle modré barvy policejních uniforem. Černošský republikánský senátor ze státu Jižní Karolína Tim Scott zase reagoval na heslo Na černošských životech záleží heslem Na všech životech záleží.

(ava)