Chudáci koně?

Ekologie a práva zvířat se v posledních týdnech a měsících stávají oblíbeným tématem nejen milovníků přírody, ale i politiků. Mnozí se tak chtějí zviditelnit a sbírat politické body i na místech, která podle mého postrádají logiku a opodstatnění…

Například Jiří Pospíšil by chtěl zakázat koňské povozy na Staroměstském náměstí. Podle jeho mínění je tato práce pro koně nedůstojná, stresující v městském provozu, a až týráním, když musejí koně stát v horku na rozpálené ulici. Postavili se za něj stovky lidí i zvířata milujících organizací.

Jenže na daný problém se dá dívat z mnoha jiných úhlů pohledu. Například geneticky – koně jsou aktivní zvířata, která v přírodě urazí za potravou desítky kilometrů denně, bojují s predátory, urovnávají si hierarchii. Prostě denně vydávají spousty energie k přežití. Byli ale domestikováni člověkem právě pro svoji sílu a energii. Argumenty zastánců názoru pana Pospíšila jsou, že koně jsou šťastnější na pastvinách. Omyl, pokud není pastvina opravdu hodně velká, koně se na ní časem nudí, z přebytku energie mohou začít zlobit, či si dokonce ubližovat (sobě i okolí). Pro domestikované koně není práce stres, ale nutnost, která jim při dobré péči dělá radost. (Pravda, dnes nevoní práce ani mnoha lidem…) Ne nadarmo máme nejkrásnější kočárové koně na světě v našem Národním hřebčíně v Kladrubech. Tito koně jsou šlechtěni a od mala připravováni pro tahání kočárů a práci i ve městech.

Počasí? Ano, přirozeností koně je život venku v přírodě. I naši poníci (z naší rodinné farmičky) stojí na pastvě venku, na slunci i v dešti, i když mají otevřenou stáj a přístřešek. Nevadí jim to. Jediné, co potřebují, je voda, kterou na Staroměstském náměstí mají vždy k dispozici…

Existuje ale také ekonomický úhel pohledu. Takový zkušený kočárový kůň něco stojí. Pořízení desítky až sta tisíce, krmení měsíčně tisíce, kovář tisíc každý měsíc, veterina, čas a každodenní práce, trénink. Lidé, kteří se rozhodnou živit jako vozkové, musejí investovat nemalé částky. A aby se jim peníze vrátili, musejí se starat o to, aby byli koně fit co nejdéle. Proto je proti logice věci, aby své koně jakkoli týrali. Na náměstí jezdí jen na několik hodin, střídají se i mezi sebou (koně mají pravidelně dny práce a dny volna) a dodržují i přestávky mezi jízdami, aby si koně odpočinuli. Zeptejte se jich…

Jedná se podle mého i o krásnou tradici, která je běžná i v mnoha dalších městech a metropolích. Oproti Vídni jsme v počtu kočárů břídilové.

Co takhle místo zákazu kočárů zakázat vjezd aut do historického centra? Pokud půjdeme cestou zákazu práce se zvířaty, zakážeme časem i policejní koně? Závodní koně, pracovní koně do lesů? Rekreační koně a koně pro hipoterapii? A kam je všechny dáme? Do salámu?

Helena KOČOVÁ