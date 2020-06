Rozpočet Sněmovna projedná mimořádně

Poslanecký klub KSČM ve Sněmovně podpoří doporučení rozpočtového výboru neprojednávat žádost vlády o navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun v legislativní nouzi. Poslanci tak budou mít čas se s návrhem detailně seznámit a také vláda bude mít prostor, aby sdělila, co s tak vysokým deficitem hodlá dělat.

Novinářům to řekla předsedkyně sněmovních rozpočtářů Miloslava Vostrá (KSČM). Uvedla, že rozepsání investic, jak s ním přišla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), viděla až v poledne, což nepokládá za dostatečné. Výhrady komunistů k tak vysokému schodku shrnula Vostrá do dvou bodů.

»Zaprvé nám v návrhu absolutně chybí specifika, kam finance z tohoto schodku budou nasměrovány. My dokážeme identifikovat a spočítat zhruba 80 mld. Kč, které nezpochybňujeme. Ale pak tam jsou prostředky, které by měly být převedeny do vládní rozpočtové rezervy ve výši 136,6 mld. Kč. Kam tyto peníze budou nasměrovány, v předloze uvedeno není,« zdůraznila Vostrá. Komunisté podle jejích slov chtějí vědět, kam prostě peníze půjdou.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda dolní komory Vojtěch Filip.

A druhý důvod, proč mají komunisté o 500miliardovém schodku pochybnosti? Chybí jim postup konsolidace zmíněného schodku. »Budeme na vládě požadovat a budeme se to snažit prosadit i usnesením k projednávání tohoto tisku. Musíme si uvědomit, že nejde pouze o rok 2020, ale i o následná léta. Už jsme mediálně zaznamenali, že pro příští rok je předběžné hrubé číslo na schodek 300 mld. Kč. To je dohromady už 800 mld. Kč. Nás zajímá, jak vláda plánuje konsolidovat tento schodek do budoucna. Věřme, že pandemie skončí, ale schodky nám zůstanou,« zdůraznila šéfka rozpočtářů.

Komunisté chtějí umožnit diskusi o tomto návrhu, nepokládají však za možné předlohu projednat a schválit v jeden den včetně pozměňovacího návrhu, který rozpočtový výbor ani ještě neviděl. »Proto náš klub podpoří usnesení rozpočtového výboru – aby se návrh neprojednával v legislativní nouzi, ale prošel klasicky všemi třemi čteními s tím, že podpoříme případné zkrácení lhůt,« dodala poslankyně KSČM, podle níž tak vznikne dostatečný prostor pro jednání. A prostor bude mít i vláda, aby poslancům objasnila, »co vlastně s tím schodkem chce udělat«, uvedla Vostrá k dalšímu jednáním.

Šéf klubu KSČM Pavel Kováčik doplnil, že není pravda, že by se kvůli váhání se schválením rozpočtu nemusely dostat obce na peníze, které jim vláda slíbila jako kompenzaci za jiné použití sdílených daní, nebo že by se také nemuselo dostat na zvýšení důchodů. »To si pohlídáme,« prohlásil.

To, že komunisté v žádosti o navýšení rozpočtu postrádají konkrétní podobu plánovaných investic, sdělil při schůzce premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi předseda ÚV KSČM a místopředseda dolní komory Vojtěch Filip. Podle Babiše chtějí komunisté snížit schodek na 450 miliard korun. Z aktuálního návrhu se podle Filipa zdá, že vláda chce mít spíš k dispozici volné peníze.