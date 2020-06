Ilustrační foto - wikimedia commons

Izraelská anexe Západního břehu protizákonná

Izraelský záměr anexe částí palestinského Západního břehu Jordánu znamená porušení mezinárodního zákona, který zakazuje zabírání území silou. Shodli se na tom v prohlášení odborníci Rady OSN pro lidská práva (UNHRC).

Izrael Západní břeh Jordánu obsadil za války v roce 1967, vystavěl tam nelegálně osady pro asi půl milionu lidí a nyní se jeho část chystá anektovat.

Pod prohlášením je podle ČTK podepsáno asi 50 nezávislých odborníků. Vyjadřují v něm také nesouhlas s postojem USA, které záměr pravicového izraelského premiéra Benjamina Netanjahua podporují. Experti UNHCR jej označují za »nezákonný plán« na rozšíření svrchovanosti, de facto anexi území, na němž chtějí mít Palestinci svůj stát.

»Anexe okupovaného území je závažné porušení Charty OSN a Ženevských úmluv, odporuje základnímu pravidlu, za něž se mnohokrát postavila Rada bezpečnosti OSN a Valné shromáždění OSN a které nepřipouští získávat území válkou nebo silou,« stojí v dokumentu.

Nová izraelská vládní koalice se dohodla, že o anexi začne jednat 1. července. Zatím kolem ní ale panuje mnoho nejasností, neexistují ještě mapy případně zabíraného území ani časový harmonogram.

Záměr se opírá o americký tzv. mírový plán pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Do jaké míry by ale USA rychlou anexi podpořily, také není podle izraelských médií jasné. V posledních dnech se spekuluje, že k ní možná vzhledem ke sporům v koalici nemusí dojít.

Zásadně se proti ní staví Palestinci, kteří bojkotují jednání s USA, i arabské státy včetně Jordánska, jež má s Izraelem uzavřenu mírovou dohodu.

Tlak na USA z EU

Evropská unie chce přes odlišné názory hledat se Spojenými státy společnou řeč v klíčových tématech zahraniční politiky, jako jsou vztahy s Čínou či právě blízkovýchodní mírový proces. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell po pondělní videokonferenci ministrů zahraničí zemí EU s jejich americkým kolegou Mikem Pompeem prohlásil, že Washington by se měl zapojit do snah o oživení mírových rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci. Základem by však podle Borrella neměl být americký plán, který de facto schvaluje chystanou anexi palestinských území, s níž EU nesouhlasí. Plán Donalda Trumpa »pro mír« mezi Izraelem a Palestinci totiž počítá s tím, že by si Izrael ponechal většinu osad na Západním břehu Jordánu, tedy na území, se kterým Palestinci počítají pro svůj budoucí stát…

Unijní ministři se v pondělí snažili najít rovnováhu mezi snahou zachovat spojenectví s Washingtonem a přesvědčit Pompea k postoji přijatelnějšímu pro obě strany blízkovýchodního konfliktu.

Lucembursko chce sankce proti Izraeli

Unijní země nicméně chtějí proti Trumpovu plánu postavit diplomatické snahy o dialog se zapojením obou stran letitého konfliktu. EU však oslabuje nejednotný přístup členských zemí. Tvrdší postoj vůči Izraeli prosazují například Španělsko, Francie či Lucembursko, jehož ministr zahraničí volá po protiizraelských sankcích. Tradičními spojenci Izraele jsou naproti tomu ČR či Maďarsko, jejichž zástupci postihy nepodporují.

(rj)