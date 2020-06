Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vznikla komise pro hybridní hrozby

Sněmovna zřídila stálou komisi pro hybridní hrozby. Komise vznikla místo původně navrhované vyšetřovací komise, která měla vyšetřovat možný vliv autoritářských režimů na dění v České republice. Stálá komise je tak kompromisem. Její vznik podpořilo 136 ze 177 přítomných poslanců.

Komise si nebude jako v případě vyšetřovací předvolávat jednotlivé svědky a podávat trestní oznámení policii. Podle poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové, která její vznik iniciovala, bude mít možnost na hybridní hrozby upozorňovat, apelovat na vládu, aby se jimi více zabývala a dodávat konkrétní doporučení, díky kterým bude česká společnost proti hybridním útokům více odolná. »České bezpečnostní služby odvádějí skvělou práci. I na parlamentní úrovni by měla vzniknout instituce, která se bude zvyšujícími se hybridními hrozbami zabývat,« uvedla poslankyně.

Komunisté zřízení komise nepodpořili, což avizovali již na tiskové konferenci před začátkem jednacího dne. »Jsme přesvědčeni, že to není zapotřebí, zvláště když činnosti, které jsou definovány pod hybridními hrozbami, na našem území velmi dlouho vykonává kde kdo, také státy, které se tváří jako spřátelené nebo které naše oficiální politická reprezentace uznává za spřátelené,« řekl novinářům předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Co má komise zkoumat?

Proti zřízení komise vystoupil také člen zahraničního výboru Daniel Pawlas (KSČM). »Tážu se, co taková komise může učinit prospěšného pro občany ČR? Těchto komisí jsme už zažili bezpočet, většinou nic kloudného nevymyslely,« řekl. Je podle něj otázka, co tedy dělají orgány, které se mají zabývat hybridními hrozbami. Jako příklad uvedl Bezpečnostní informační službu, vojenskou a civilní rozvědku. Jde podle něj o instituce, které jsou zřízeny a uzpůsobeny na to, aby o těchto hrozbách informovaly.

Pawlas podotkl, že hybridní válka byla už v minulosti, je v současnosti a bude i v budoucnosti. Jsou to podle něj vojenské, polovojenské, politické, ekonomické a mediální hrozby. »Ty se nemění. Proto se ptám, co má tato komise zkoumat a bojím se, aby se její členové nestali součástí nějaké zpravodajské hry na mezinárodní úrovni a nestali jsme se součástí mezinárodní ostudy a blamáže, jak jsme svědky v poslední době,« uvedl poslanec. Pawlas si zároveň posteskl, že bohužel česká zahraniční politika a také bezpečnostní složky nejsou v současné době dobře vnímány v zahraničí. Ať už podle něj jde o kauzu ricin či rozdílné pohledy na cestu předsedy Senátu do Číny. »Ukazuje to na nejednotnost a slabost z mezinárodního pohledu. To nás velice poškozuje a bylo by dobré, aby Poslanecká sněmovna v tomto byla jednotná a nedopouštěli jsme se mezinárodní ostudy,« řekl Pawlas novinářům.

