Ilustrační FOTO - Pixabay

COVID-19. Tragická situace palestinských živnostníků

Do palestinského Hebronu, který je ekonomickými plícemi jižní části Předjordánska, se po dvouměsíční uzávěře od minulého týdne vrací život. Chodci se v některých případech snaží moc se navzájem nepřibližovat, roušku má na obličeji málokdo. Na Západním břehu Jordánu se potvrdilo 481 případů koronaviru a zemřeli tam dva lidé. Epidemie neměla tedy obávaný rozsah, avšak zanechala za sebou jiné stopy, píše francouzský list Le Monde.

Hasan sedí ve svém klenotnictví a čeká na zákazníky. »Přicházejí, aby zlato prodali, ne koupili. Léto je za normálních okolností doba svateb. V červnu, červenci, srpnu a září nemám obvykle čas se nadechnout,« vzdychá 30letý muž s pohledem do výkladu svého krámku.

Přišli o miliony

O několik ulic dál odhaduje prodavač oděvů Munzar Muhsab, že od začátku epidemie přišel nejméně o 200 000 šekelů (1,3 milionu korun). Nezachránil ho ani svátek íd al-fitr, který přichází po skončení postního měsíce ramadánu a lidé se při něm obdarovávají. »I za intifády byly obchody otevřené, lidé pracovali, bylo to snazší než teď,« řekl Muhsab. A to všechno jen kvůli dvěma mrtvým…?! Je logické, že si živnostníci zoufají.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Hebron představuje třetinu palestinské ekonomiky. V okolních vesnicích lidé většinou žijí z peněz dělníků zaměstnaných v Izraeli. Hraniční přechody jsou znovu otevřené, někteří se do práce vrátili, ale ekonomika zpomalila. Dílny jsou skoro prázdné, cestovní ruch se zastavil. »Situace se nejméně šest měsíců do normálního stavu nevrátí,« řekl palestinský ekonom Mahmúd Sannukrut. Světová banka palestinské ekonomice předpovídá pokles o více než sedm procent, ty nejpesimističtější odhady až o 11 %. Na Západním břehu Jordánu tak může počet lidí žijících pod prahem bídy vzrůst o 30 %.

Palestinskou věc neprodáme

K těmto ekonomickým problémům zaviněným koronapsychózou se připojuje nová krize. Palestinská vláda ohlásila, že pokud bude pokračovat spor s Izraelem týkající se izraelského záměru anektovat židovské osady na Západním břehu Jordánu, nevyplatí už v červenci zaměstnancům samosprávy mzdy. »To bude mít katastrofický důsledek,« říká Chairi Salhab ve svém krámku s krajkami z lesklého materiálu. »Uděláme ale to, co rozhodne prezident: palestinskou věc neprodáme,« řekl k záměru palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, který pohrozil vypovězením mírových dohod, pokud okupant z Izraele k bezprecedentní anexi přikročí. Samospráva by pak podle jeho slov mohla nechat řízení palestinských území na Izraeli…

Premiér přislíbil záchranný ekonomický plán, který má poskytnout 300 milionů dolarů (sedm miliard korun) v podobě půjček malým a středním podnikům. Abú Zákí bloumá rozlehlým obchodem s obuví, nic nekupuje a směje se. Palestinská samospráva má problémy, rozpočtový deficit činí v přepočtu 33 miliard korun. »Co tak asi mohou dělat? Nemají ani na zaplacení svých početných strážců. Mlčíme, mlčíme, ale jednou to vybuchne,« skřípe podle ČTK zuby Zákí…

(rj)