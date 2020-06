Modernizované rejdy na Vltavě

Na Vltavě u plavební komory Praha-Štvanice byla slavnostně dokončena modernizace tamních rejd pro proplouvající lodě. Modernizace stála 132 milionů korun.

»Díky nové nábřežní zdi navazující na slavný Negrelliho viadukt nyní mohou lodě bezpečněji a pohodlněji vplouvat do zdymadla, kterým ročně propluje více než 12 300 lodí. Namísto vyčkávání na motorech na řece se dnes lodě vyvazují u břehu a pro malá plavidla je k dispozici samostatný prostor, kde je při manévrování velké osobní a nákladní lodě neohrozí,« uvedl při otevření ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Plavební komory Štvanice. FOTO - wikipedia commons

V horní části směrem do centra města bylo vybudováno nové samostatné čekací stání pro malá plavidla celkové délky 40 metrů se sedmi dalbami umožňující bezpečné čekání na proplavování mimo prostor pro velké a nákladní lodě. U stávajících daleb byla řeka prohloubena na 2,5 metru, což umožní lodím ponor do 2,2 metru. V celé rejdě bylo instalováno nové osvětlení a informační a komunikační zařízení.

V dolní rejdě byl plavební kanál rozšířen od Negrelliho viaduktu až k levému břehu ostrova Štvanice pomocí téměř 200 metrů dlouhé svislé pilotové stěny. Rozšířil se tak manévrovací prostor k bezpečnému zaplutí do plavební komory. Dále u svislé stěny vzniklo samostatné čekací stání pro velké lodě s délkou až 137 metrů a dvacetimetrové stání pro rekreační lodě. Také zde je nové osvětlení a informační zařízení.

Stavba je součástí projektu na zlepšení plavebních parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy. Zahrnuje rekonstrukce deseti mostů a prohloubení koryta řeky na 2,2 metru. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2021 a stát by měl kolem 2,5 miliard korun.

