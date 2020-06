Lidovecký strach z poznání

Jako asi každý jiný, i já ráda vyhrávám. Jelikož ale ctím pravidla fair-play, věřím, že by výhra měla být zasloužená. Bylo mi tedy sice ctí vyhrát v článku od kolegy Tomáše Zdechovského jeho anketu o nejbizarnější výrok, který zazněl během pandemie COVID-19, ale dovolím si své vítězství zpochybnit.

Co jsem podle něho řekla tak bizarního? V rozhovoru jsem vyslovila názor, že: »krizi ve zdravotnictví a úmrtí pacientů způsobila především nezodpovědná politika škrtů, aplikovaná v některých členských státech, jako jsou Itálie či Španělsko, v posledních letech. V podstatě krev na rukou z úmrtí na COVID-19 mají především pravicové škrty provedené v dobách finanční krize. Podfinancovaná zdravotnictví pak nebyla schopna efektivně se vypořádat s touto krizí.«

Kolega byl jakožto pravičák dotčen a můj výrok bral jako jasné potvrzení mého »zvráceného« světonázoru a jako argumentační eso použil fakt, že jelikož je COVID-19 i na Kubě, tak je vlastně můj argument pomýlený. Sice tím de facto ukázal, že nechápe podstatu pandemie, ale to levnému kopanci z jeho strany nemohlo zabránit.

Nyní ovšem k faktům - slibuji, že pokud budete chtít zjistit pravdivost mého výroku, moc času vám to nezabere. Vlastně půjdete jenom na Google a zadáte »austerity COVID«. Velmi záhy narazíte na článek, ve kterém profesor Alfredo Saad-Filho z londýnské King's College popisuje, kterak politika škrtů »vedla ke ztrátě kapacit státu a je přímo odpovědná za neschopnost řady států reagovat přiměřeně na pandemii« (viz https://www.kcl.ac.uk/news/has-austerity-led-us-to-the-covid-19-pandemic). Profesor sice správně zmiňuje, že politiku škrtů dělala i levice, ale já jsem za prvé řekla, že to byly »především pravicové škrty« (tedy nikoli jen ony), protože i strany sociálně-demokratické byly podepsané pod politikou škrtů, a za třetí, kolega můj argument viděl nikoliv jako útok na pravici, ale na kapitalismus, čímž deklaroval své přesvědčení, že útok na neoliberální politiku škrtů je útokem na kapitalismus.

I podprůměrně zkušený uživatel Google by také bez problémů našel analýzu od Dawa Sherpa, jejímž výsledkem je, že země OECD, které aplikovaly politiku škrtů, »mají výrazně vyšší úmrtnost v důsledku COVID-19« a že »vyšší podíl veřejného financování, vyšší počet lékařů na populaci, vyšší dostupnost lůžka je spojena s nižší mírou úmrtnosti v důsledku COVID-19« (najdete na https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.03.20047530v2.full.pdf).

Přístup politiky škrtů ve zdravotnictví tedy očividně vedl k větší míře úmrtnosti na COVID-19 a já tedy vůbec netuším, proč byl můj výrok pro kolegu bizarním. Já osobně se domnívám, že je naprosto bizarní si myslet, že politika škrtů neměla na míru úmrtnosti vliv, což se ovšem pan Zdechovský ve svém článku ani neobtěžoval vysvětlit.

Sečteno, podtrženo - Tomáši, díky, ale bohužel výhru nepřijímám. Pokud budeš chtít zase někdy dělat podobné ankety, tak si nejdříve udělej factchecking, neboli si ověř fakta. Chápu, že lidovci mají většinou strach z poznání, ale věřím, že to jako chlap zvládneš a ještě se k tomu naučíš neoznačovat výroky pravdivé, za výroky bizarní. Držím palce.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM