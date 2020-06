Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelené střechy plné vegetace

Teplé části roku jsou ideálním obdobím pro zahájení rekonstrukce domu. Počasí je příznivé a můžete pracovat déle a bezpečněji. Pokud navíc každé léto trpí váš dům přehříváním, je dobré začít s přeměnou u střechy. Řešením tohoto problému může být větší izolace, či změna barvy či materiálu střešní krytiny. Co ale na to jít od lesa, respektive od přírody? Změnit mikroklima interiéru vašeho domu může významně ovlivnit vegetační střecha, která zdaleka není jen módním výstřelkem. Zelené střechy totiž při správném založení a péči výrazně přispívají k ochlazení domu. Technický poradce Josef Hoffmann z divize ISOVER Skupiny Saint-Gobain, lídra na trhu se stavebními materiály, blíže přiblíží veškeré jejich výhody.

Zelené střechy se staly módním hitem hlavně ve městech, bývají součástí velkých staveb, převážně kancelářských budov. Vynahrazují tak městu zastavěnou zeleň a ovlivňují mikroklima kolem budovy. Taková zelená střecha ale nemusí být jen součástí velkých staveb. I na rodinném domě může celkem snadno vzniknout a dlouhé roky pomáhat v hlavně v létě. Nehledě i na příjemnou estetickou stránku. A pozor, zelená střecha nemusí být pouze na domech s rovnou, nebo jen velmi mírně skosenou střechou. Moderní stavební technologie umožňují, aby se zazelenala i klasická Áčková střecha.

Zelená střecha ochlazuje dům i okolí

Přehřívání v létě a tepelné úniky v zimě bývají častým problémem především starších domů. Právě letní horko, které se již hlásí o slovo, může být v interiéru domu opravdu nepříjemné. S vegetační střechou je však možné dosáhnout příjemného mikroklimatu v celém domě, protože v podstatě snižuje tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou v letních, ale také v zimních měsících. Zelené střechy ale nepomáhají pouze v domě. »Vegetační, neboli zelené střechy, mají hned řadu praktických výhod a vlastností. Stejně jako parky mění mikroklima ve svém okolí, snižují tyto střechy ve městech prašnost, produkují kyslík a zadržují dešťovou vodu,« říká Josef Hoffmann z divize ISOVER Skupiny Saint-Gobain.

Zelená střecha odhlučňuje

Pokud si pořídíte takovou střešní zahradu, můžete si dopřávat klidný odpočinek bez ruchu velkoměsta, protože zelené střechy dokážou pohlcovat zvuk z venkovního prostředí. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB, což je velmi vysoká hodnota. Například rozdíl 10 dB vnímá člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí. K odhlučení u zelené střechy přispívá výraznou měrou substrát, ovšem každá střecha unese jinak silnou vrstvu. »Vegetační střechy založené na lehké střešní konstrukci je téměř nemožné zatížit silnou vrstvou substrátu. Pro tyto případy doporučuji skladby vegetačních střech s hydrofilní minerální vlnou. Ta totiž působí nejenom jako tepelná izolace, ale její funkce je současně i akustická,« Josef Hoffmann z ISOVERu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Úspora vody zajištěna

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95–100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 %. Existují ale i typy zelených střech, které umí odtok vody snížit na pouhých 5 %.

Proč by neměla voda ze střechy odtékat? Ve městech tato zbytečně odtékající voda značně zatěžuje systém tamní kanalizace. Nejenom, že je nutné tuto vodu staženou do podzemních stok odvádět, musí se dále i čistit. Pokud ale voda zůstane vsáknutá do zelené střechy, nejen že se postará o blaho rostlin, ale postupně se bude v horkých dnech odpařovat a tím ochlazovat vlastní střechu i okolní klima. Právě ve vodě se tak skrývá kouzlo příjemného prostředí kolem zelených střech.

Přitom není potřeba mít strach, že by byla střecha při vydatných deštích přetížena. Konstrukce střechy se vždy navrhují na maximální stav zadržené vody ve skladbě střechy, proto není potřeba mít obavy o statiku konstrukce.

Příspěvek ve formě dotace!

Zaujala vás možnost obohatit svůj dům o zelenou střechu, ale váháte, zda máte dost peněz? Letos můžete uspořit nejen v rámci spotřeby vody, ale už při samotné realizaci zelené střechy. »Na pořízení zelené střechy můžete využít dotačního programu Nová zelená úsporám, který běží už jen do konce příštího roku. Čerpat příspěvek můžete ve výši až 800 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy,« uzavírá odborník z ISOVERu.

Druhy zelených střech

Podle druhů rostlin a intenzity údržby rozdělujeme vegetační střechy na tři základní typy, a to extenzivní, polointenzivní a intenzivní vegetační střechy. Na extenzivních střechách můžete pěstovat především sukulentní rostliny rodu Sedum a Sempervivum, tedy rozchodníky a netřesky. Na intenzivních vegetačních střechách najdete často trávník, ale nepřekvapí vás zde ani strom nebo dokonce zeleninová zahrada. Polointenzivní vegetační střecha představuje přechod mezi oběma typy, obvykle zde rostou traviny či drobné keře. »Rozdílná je ale náročnost údržby, kterou musíte jednotlivým typům střech věnovat. U nejrozšířenějšího typu, tedy u extenzivních vegetačních střech, postačuje údržba jednou za rok. Naopak u intenzivní střechy je nutná i týdenní údržba, včetně například sekání trávy v letních měsících,« říká Josef Hoffmann z ISOVERu.

Jak na to?

Samotná realizace ploché vegetační střechy je poměrně jednoduchá, obzvláště u extenzivních vegetačních střech. »Oproti střechám s běžnou krytinou je důležitá dostatečná nosnost konstrukce, vhodná tepelná izolace a hydroizolace s atestem proti prorůstání kořínků. Další vrstvy vegetační střechy se kladou na sebe ve správném pořadí – geotextilie, hydrofilní minerální vlna, extenzivní minerální substrát a rostliny, za určitých podmínek i kalíšková folie,“ dodává odborník z divize ISOVER. Skladbu vždy doplňte praným kamenivem okolo atiky a detailů.

Pro šikmé střechy je řešení také jednoduché. Vynecháte jen geotextilii, ale současně doplníte skladbu o drenážní zpomalovače, což jsou přepážky mezi deskami minerální vlny, které spolehlivě zabrání rychlému odtoku vody ze souvrství. Substrát je potřeba na šikmé ploše stabilizovat. K tomu se používají například ecorastry, tedy zpevňovače půdy, jejichž výhodou je možnost zapěstování vegetace a následná urychlená montáž. Můžete mít tak plnou živou zelenou střechu prakticky ihned.

Co vše zelená střecha umí?

Zabraňuje přehřívání domu v létě a tepelným únikům v zimě

Ve městech snižuje prašnost, produkuje kyslík a zadržuje dešťovou vodu

Odhlučňuje – dokáže pohltit ruch města, který proniká do domu

Šetří vodu – zachytává dešťovou vodu

Helena KOČOVÁ