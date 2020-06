Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. foto - wikimedia commons

Natanjahu prý zkusí trik

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvažuje, že by nejprve anektoval menší židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu, aby zmírnil mezinárodní kritiku, a až poté ty ostatní.

S odvoláním na článek v izraelském pravicovém listu to napsala agentura Reuters. Deník Israel Hajom napsal, že Netanjahu zvažuje území na Západním břehu Jordánu anektovat ve dvou fázích. List podle Reuters o pravicovém premiérovi často píše příznivě a podle mnohých pozorovatelů reflektuje jeho názory. Netanjahu, který má začít v kabinetu o anexi jednat 1. července, podle listu zvažuje, že by v první fázi anektoval malé osady na Západním břehu Jordánu. Následně by opět vyzval Palestince k mírovým jednáním, a pak anektoval zbývající osady. Ve zprávě se Israel Hajom odvolal na nejmenované zdroje, které hovořily s Netanjahuem v posledních dnech.

Záměr Netanjahua anektovat části Západního břehu Jordánu se setkal s ostrou kritikou Palestinců a také arabských a řady evropských států. Podle izraelských činitelů krok dosud neposvětil Washington.

Člen výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Vásil abú Júsuf uvedl, že možné rozfázování anexe nic nemění. »Svět nebude takovým návrhem oklamán,« řekl a zdůraznil, že Netanjahu chce postupnou anexí mezinárodní společenství zmást.

Israel Hajom uvedl, že Netanjahu neočekává od Evropy ostrou reakci na anexi, navzdory její hlasité kritice. Zároveň si předseda vlády nemyslí, že by takový krok výrazně poškodil vztahy Izraele s arabským světem. Premiér nicméně podle listu doufá, že prvotním omezením anexe vyšle signál, že Izrael věnuje pozornost mezinárodní kritice.

Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady na Západním břehu Jordánu za nelegální z pohledu mezinárodního práva. Izrael to odmítá s tím, že má prý na toto území »historické a biblické vazby«; kontrolu rovněž zdůvodňuje bezpečnostním hlediskem.

(čtk)