Ilustrační FOTO - Pixabay

Je potřeba vážit slova i formu

Izrael zůstává strategickým partnerem pro ČR a vláda by měla usilovat o brzké bilaterální jednání na nejvyšší úrovni, konstatovala včera Sněmovna. Zároveň odmítla jakékoli zpochybňování práva Izraele na existenci a obranu a podpořila mírové jednání mezi Izraelem a Palestinou.

Stanovisko Sněmovna přijala v návaznosti na květnový článek ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09), v němž kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Sněmovna věří, že toto prohlášení nenarušilo česko-izraelské vztahy.

Usnesení podpořily všechny poslanecké kluby s výjimkou komunistů.

Sněmovna rovněž vyjádřila naději, že poslední mírová iniciativa USA vůči Izraeli a Palestině je »konkrétním návrhem, který má potenciál dát blízkovýchodnímu mírovému procesu novou dynamiku, jež povede k obnovení přímých jednání obou stran«. To kromě KSČM nepodpořili ani Piráti.

Šéf české diplomacie a jeho předchůdci ve společném článku na konci května uvedli, že anexe židovských osad na území, která si nárokují Palestinci, by byla porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučila vytvoření samostatného palestinského státu. Upozornili na to, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip hodnotí obsah článku pozitivně vzhledem k tomu, že »skutečně sleduje nějaký vyvážený politický poměr jak ke Státu Izrael, tak Palestinské samosprávě, který Česká republika zastává«. Jeho forma však podle něj nebyla dobrá. »V diplomacii je potřeba, aby se vážila nejen slova, ale i forma. A ta tedy byla katastrofální. To se nedělá,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Místopředseda Výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) uvedl, že ministři sdělili svůj názor, a to i proto, že vláda nemá žádné společné stanovisko. »Ptejme se premiéra, co kromě toho, že strká před některými problémy zahraniční politiky hlavu do písku, v této věci udělal. V tomto vidím obrovský handicap nejen jeho, ale celé vlády,« řekl Valenta.

Herman byl »jiný kos«

Stejně tak podle něj vláda mlčela k tématu banderovců. »A tak se zase musel vyjádřit jen ministr zahraničí Petříček, který národu sdělil, že celou tuto záležitost by měli hodnotit historikové,« připomněl Valenta. Na nečinnost ministra tehdy kromě komunistů nikdo nereagoval, ani předseda vlády. »A přitom Petříčkovo tehdejší bagatelizující prohlášení a faktická nečinnost mohly poškodit naše vztahy s Izraelem ještě mnohem více,« míní Valenta. Ministra podle něj může omluvit pouze jeho menší zkušenost v politice.

To se ale podle Valenty nedá říct o bývalém ministrovi kultury Danielu Hermanovi. »To byl jiný kos,« uvedl poslanec. Připomněl Hermanovu cestu v roce 2016 na sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu, kde měl motivační projev se zdravicí. Poté uvedl, že na akci nebyl jako ministr, ale jako pouhý občan. »Možná tedy kdyby ministr Petříček nevystupoval v médiích k problému anexe palestinských území jako ministr, ale modifikoval se jako občan, nevyvolalo by to takovou bouřlivou a negativní odezvu u některých, zejména pravicových poslanců. Možná zrovna těch, kteří, když ministr Herman exhiboval a natřásal se na sjezdu landsmanšaftu, a my, komunisté jsme proti jeho jednání protestovali, tak jen seděli a mlčeli,« konstatoval Valenta.

Miloslav Janulík (ANO) se pozastavil nad tím, proč byl článek vůbec publikován. Zatím to podle něj nikdo nevysvětlil. Monika Červíčková (ANO) podotkla, že článek vyvolal řadu reakcí, ale zejména na naší vnitropolitické české scéně. »V zahraničí tomu tak již nebylo,« uvedla.

Článek kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) a některé organizace. Petříčkův postoj naopak ocenila Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě.

(jad, ku)