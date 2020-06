Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hasiči mají mít méně papírování

Hasiči by mohli dostávat od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Sněmovna v úvodním kole podpořila příslušnou novelu zákona o Hasičském záchranném sboru, kterou jako poslanec předložil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

»Základním důvodem změny je zásadní snížení administrativní zátěže u Hasičského záchranného sboru ČR, ale dá se říci i u jednotlivých pojišťoven, a zpřesnění právní úpravy spojené s úhradou nákladů vzniklých při zásahu jednotek požární ochrany u dopravní nehody. Návrh je předkládán na základě návrhu ministerstva vnitra, upraveného s ministerstvem financí a částečně projednaného Českou kanceláří pojistitelů,« zdůraznil ministr vnitra.

Podle Hamáčka má tedy novela významně ulevit hasičům od administrativy, kterou jsou podle jeho slov zavaleni. »Místo vyčíslování nákladů pojišťovnám se budou moci hasiči věnovat užitečnější práci,« popsal Hamáček. Například pokud jednotka stráví dvě hodiny u zásahu, aby nemusel její velitel čtyři hodiny papírovat. Úhradu budou hasiči podle novely uplatňovat kvůli snížení administrativy prostřednictvím jednotného formuláře, který bude obsahovat mimo jiné popis události, časové údaje týkající se zásahu a vyčíslení celkových nákladů. Jednotný formulář podle kanceláře pojistitelů usnadní hasičům vykazování zásahů.

Ministr vnitra požadoval, aby Sněmovna schválila návrh zrychleně již v prvním čtení. Tento postup však vetovaly opoziční kluby TOP 09 a ODS, stejně jako zkrácení lhůty na projednání ve sněmovních výborech na deset dní, což byl požadavek místopředsedy výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka (KSČM). Mezi zastánci a odpůrci návrhu to pak vyvolalo spory. Hamáček totiž chtěl, aby změna začala platit již od příštího roku.

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM).

Poslanec, nebo ministr?

»Akceptuji, že bylo vysloveno veto pro projednání podle devadesátky. Dovolím si tedy navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání po dohodě s předkladatelem, poslancem Hamáčkem, ale i po projednání s předsedou výboru pro bezpečnost, na 10 dní, abychom to mohli projednat už příští týden ve výboru pro bezpečnost, tím pádem jsme schopni to ve druhém čtení zařadit na červencovou schůzi. A pak se uvidí. Tím bychom mohli docílit i požadovaného efektu, že schválíme tento návrh ještě do konce roku, resp. aby účinnost mohla nastat od 1. 1. 2021,« řekl Ondráček. Nepochodil.

Požádal rovněž, aby na jednání výboru předkladatel, tj. ministr vnitra, byl schopen poslancům říct, jestli už vláda zvažovala, jaká bude výše paušálních náhrad pro jednotky sborů dobrovolných hasičů nejen za výjezdy k dopravním nehodám.

Pavel Žáček (ODS) návrhu vytkl třeba to, že ho Hamáček předkládá jako poslanec a nikoli jako ministr. Obvinil ho, že obchází standardní legislativní proces, a předlohu neúspěšně navrhoval zamítnout. Hamáček v reakci mimo jiné řekl, že Žáček jeho návrh zřejmě nečetl. Pohrozil také, že bude objíždět hasičské jednotky, a pokud si budou hasiči stěžovat na administrativu, pošle je za poslancem Žáčkem.

Pojišťovny hradí každé hasičské jednotce, která zasahuje u nehody, paušální hodinovou sazbu 5600 korun. Podle dřívějšího vyjádření České kanceláře pojistitelů novela sazby nemění, takže se dopad na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neočekává. Kancelář s Hamáčkem na návrhu spolupracovala.

Z důvodové zprávy k předloze také vyplývá, že pojišťovny budou nově hradit například zásahy hasičů při požáru automobilu na parkovišti. »Cílem je postihnout všechny situace, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,« stojí v ní.

(ku, jad)