Ilustrační FOTO - Pixabay

Italský pracovní trh v »krvavé lázni«

Z italské pracovní síly čítající před koronavirovou krizí zhruba 23 milionů lidí nebylo třem milionům obnoveno pracovní místo, uvedl Andrea Malacrida, který vede italskou divizi personální agentury Adecco.

Nejvíce podle něj bylo postiženo odvětví turistického ruchu, zábavní sektor a jim podobná odvětví. Pokud se chce Itálie vymanit z ničivého dopadu pandemie na pracovní trh, musí zaměstnance rekvalifikovat, a ne pouze chránit, myslí si.

»Pro smlouvy na dobu určitou to byla krvavá lázeň,« řekl Malacrida. »Nyní je důležité jít dopředu. Nestačí lidem držet místo a dávat dotace, musíme lidi rekvalifikovat, aby se naučili nové dovednosti, a zajistit růst k nahrazení pracovních míst, která zanikla. Na této frontě toho vláda zatím příliš neučinila a v budoucnu by se nám to mohlo vymstít,« dodal.

Itálie, jedno z původních epicenter pandemie v Evropě, začala zavádět karanténní opatření regionálně na sklonku února a celostátně na začátku března. Restrikce začala tamní vláda uvolňovat na sklonku května. Zavření podniků způsobilo v prvním čtvrtletí pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 5,3 procenta a mnohem hlubší propad se očekává ve druhém kvartálu.

»Nějaká nová místa vzniknou - například pro ty, co budou v nové situaci měřit teplotu, dohlížet na to, aby lidé v souvislosti s virem dodržovali pravidla, anebo pro ty, co budou v novém prostředí zajišťovat logistiku,« uvedl Malacrida. Upozornil na to, že některá odvětví rostou, třeba prodej prostřednictvím internetu a doručovací služby.

Italská centrální banka očekává, že italské hospodářství tento rok klesne vlivem pandemie o 9,2 až 13,1 %. Zadlužení veřejných financí by tak mohlo notně přesáhnout 150 % HDP.

(ici)