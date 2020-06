ODS a TOP 09 společně v další destrukci společnosti

Sňatek z rozumu, nebo další společná destrukce společnosti? Jak lze hodnotit nedávný podpis koaliční smlouvy ODS a TOP 09, včetně představení jejich společné kandidátky pro krajské volby, která v Plzeňském kraji bude navíc s podporou nezávislých starostů?

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se jedná o »další krok ke změně v české politice, kdy odhlédneme od toho, co nás rozděluje, a zaměříme se na ty hodnoty, které nás spojují«. Svoji polívčičku si přihřívá i celostátní místopředseda ODS Martin Baxa svým vyjádřením: »Zatímco jiní se u nás v kraji štěpí či mění stranické dresy, my jdeme opačnou cestou. Naše koalice je spojením dvou opravdových, celostátně silných politických stran a řady výrazných nezávislých starostů.«

Markéta Pekarová Adamová i Martin Baxa zřejmě mají hroší kůži, nebo v lepším případě považují i nadále voliče za občany mající slabou paměť. V horším případě za hlupáky.

Křišťálově čistá TOP 09 při současných volebních preferencích, znamenající tak v budoucnu také přerušení penězovodů, jinou možnost než spojení s ďáblem nemá. Co na tom, že právě tato strana má ve svém středu politické turisty Jiřího Pospíšila či Miroslava Kalouska, který je navíc opředen nespočetným množstvím finančních i politických skandálů!

Také nejsilnější pravicová strana ODS se má čím chlubit. Strana pyšnící se největším počtem svých kmotrů zastoupených v jednotlivých krajích. Ivo Rittig, Roman Janoušek, Tomáš Hrdlička, Pavel Dlouhý. V samotné Plzni pak Petr Štrunc či Roman Jurečko. Co jméno, to námět na knižní román.

Strana mající na bedrech svých politiků největší skandály za období 30 let budování kapitalistického »blahobytu« pro všechny občany našeho státu! Strana, ve které k nejpoužívanějším a nejoblíbenějším slovům patří slova tunelování a rozkrádání – viz kauza lehké topné oleje, krachy bank, IZIP, financování ProMoPro, H-System, C. S. Fondy, tajné financování a sponzorování ODS.

Nadcházející krajské volby jsou podle předsedkyně TOP 09 dalším krokem ke změně v české politice, v jejím pojetí myšleno k další destrukci státu. Ten zatím strany »demobloku« úspěšně svoji destruktivní politikou nahlodávají a stát tak postupně přestává plnit svoji funkci.

Je na voličích, zda v podzimních volbách svými hlasy podpoří další »likvidaci státu«, nebo se vysloví pro obnovu silné role státu, kterému skutečně leží na srdci osud každého jeho občana.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM